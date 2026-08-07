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Не нашли ни одного подходящего директора: Госканцелярия объявила новый конкурс с более мягкими требованиями 4 1961

Политика
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: флаги Латвии

Государственная канцелярия повторно объявила конкурс на должность директора, заметно упростив требования к претендентам. Первый конкурс завершился безрезультатно — ни один из шести кандидатов не прошел даже во второй этап.

Государственная канцелярия вновь начала поиск директора учреждения. После того как первый конкурс не принес результата, требования к кандидатам были существенно пересмотрены.

Самое заметное изменение касается образования. Если ранее обязательным условием была степень магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического или профессионального образования второго уровня. Наличие степени магистра стало лишь преимуществом, а не обязательным требованием.

Также снижены требования к управленческому опыту. Как и прежде, кандидат должен иметь не менее пяти лет руководящей работы за последние десять лет, однако теперь достаточно опыта управления коллективом из 20 сотрудников вместо прежних 50.

Менее жесткими стали и требования к профессиональному опыту. Если в первом конкурсе обязательным считался опыт представления интересов государства в институтах Европейского союза и международных организациях, то теперь он указан лишь как желательный. Такой же статус получил опыт работы с финансовыми и инвестиционными проектами.

Одновременно в перечень требований добавили знания в сфере управления государственными и муниципальными капитальными обществами.

Размер вознаграждения остался прежним — 7255 евро в месяц до уплаты налогов.

Первый конкурс был объявлен в конце мая. На него поступили документы от шести кандидатов, однако после проверки комиссия пришла к выводу, что ни один из них не соответствует всем установленным требованиям. В результате конкурс завершился уже после первого этапа.

Именно эта ситуация стала поводом для пересмотра условий отбора. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что первоначальные требования оказались чрезмерно высокими и фактически сузили круг потенциальных претендентов.

Теперь заявки принимаются до 19 августа. Кандидатам необходимо направить в Государственную канцелярию мотивационное письмо и резюме.

Необходимость назначения нового директора возникла после ухода Райвиса Кронбергса. В мае он был задержан в рамках так называемого дела лесопромышленников, после чего сначала был отстранен от должности, а затем прекратил исполнение своих полномочий по соглашению сторон.

До завершения конкурса обязанности директора Государственной канцелярии продолжает исполнять заместитель директора по вопросам законодательства Инесе Гайлите.

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#образование #конкурс #кадры #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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