Не часто в зале правительственных заседаний можно услышать слова «дерьмо» и «мусор». Но время сейчас такое – предвыборная кампания вступила в свою кульминационную стадию, ведь до часа Х или точнее – до дня Х осталось уже менее двух месяцев.

И такие «красивые» эпитеты («дерьмо» и «мусор») произнес сам премьер Андрис Кулбергс, давая оценку… документам, которые подготовили Госканцелярия и министерство финансов!

Пришел, увидел, получил

Что же собственно случилось? Как известно, некоторое время премьеру на глаза попалась «смета», из которых явствовало, что представители негосударственных организаций получали из госбюджета (через Госканцелярию) гонорары за... посещение заседаний правительства, комитетов, комиссий и т. п.

Начался скандал. Глава правительства потребовал подготовить ему отчеты о том, какие неправительственные организации получали госфинансирование, в каком размере и за какие именно проекты. Однако из подготовленных отчетов ясности больше не стало, что и разозлило премьера.

Конечно, премьер в данном случае прав – давно пора уже было разобраться, почему публичное (государственное) финансирование получают только особо избранные неправительственные организации, каковы критерии предоставления государственных денег и главное – каковы результаты работы тех неправительственных организаций, которые получают (причем, многие организации – на регулярной основе) своего рода гранты из госказны.

Чтобы не быть голословным, приводим конкретные данные.

Деньги только избранным?

В Латвии на данный момент зарегистрировано 27,5 тысячи негосударственных обществ (НГО). Из них 1940 организациям, или семи процентам от всех НГО, в 2025 году перечислено 168,1 млн. евро из госбюджета, что на 29% больше, чем в 2024 году.

Прирост финансирования НГО в прошлом году нельзя считать равномерным ростом всего сектора. Из общего прироста финансирования 89% (33,7 млн евро) составила небольшая группа НГО – 85 организаций. Для них финансирование из госбюджета увеличилось более чем на 50%.

Тенденция роста продолжается и в этом году – к середине года выплачено уже 98,2 млн евро, то есть на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Большую часть государственного финансирования – 145,5 млн. евро или 86,6% в прошлом году составили дотации государственного и муниципального бюджета, а также финансирование по проектам ЕС и иностранных государств. Оставшиеся 13,4% включали в себя услуги, социальные выплаты и другие субсидии. 22,9 млн евро выделено на дотации 453 организациям и не привязано ни к одному проекту или услуге.

Финансирование негосударственного сектора сфокусировано на небольшом количестве НГО: всего 25 организаций в прошлом году получили более одного миллиона евро каждая или 40,8% от общего выделения госбюджета!

Что ж, будем надеяться, что премьер успеет до выборов навести порядок в сфере финансирования НГО. В любом случае, эта история накануне выборов крайне выгодна Кулбергсу и его Объединенному списку: избирателям нравится жесткая риторика и борьба с теми, кто дорвался до кормушки – в данном случае с общественниками, энергично осваивающими деньги налогоплательщиков.

За airBaltic правительство уже не отвечает?

Впрочем, нельзя и не заметить другое — этот скандал с НГО премьер (нечаянно или умышленно?) был раздут в тот момент, когда все ждут, как премьер и правительство в целом будут решать судьбу airBaltic.

Очевидно, что дотянуть до выборов, не принимая решений, правительству не удастся – слишком тяжелая финансовая ситуация сложилась в национальной авиакомпании. Но, кажется, премьер уже придумал… Нет, не решение, а отмазку.

В среду в интервью ЛТВ Андрис Кулбергс напомнил, что два года назад airBaltic выпустила бонды (долговые облигации) под грабительские проценты – 14,3 процента годовых. Это позволило одолжить 380 миллионов евро. И теперь, пояснил премьер, сложилась парадоксальная ситуация: на бумаге основным владельцем авиакомпании является государство, но де-факто судьба авиакомпании находится в руках кредиторов (держателей облигаций). И именно им решать, как поступать с airBaltic.

При этом Кулбергс выразил готовность лично встречаться с потенциальными стратегическими инвесторами. Все это очень интересно, но пока неясно, есть ли у правительства план «Б» – на случай, если стратегический инвестор не будет найден, а держатели облигаций откажутся вкладывать дополнительные средства и продлить срок выплат хотя бы процентов.

Пока, впрочем, судя по рейтингам, кредит доверия избирателей к Кулбергсу и Ко не исчерпан…

Закрыть границу и все!

Свои 5 минут славы перед выборами изо всех сил стремятся получить и министры, представляющие другие правящие партии. Так глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение), как известно, начал беспощадную войну с иммигрантами, путая периодически легальных и нелегальных мигрантов (избирателям Нацобъединения, в принципе, все равно, как этих чужаков называют).

В ходе борьбы Домбрава немного перестарался и потребовал вообще закрыть единственный пункт перехода границы с Белоруссией. Это уже из серии «назло теще отморожу уши». Ведь всем очевидно, что нелегальные мигранты пытаются проникнуть в Латвию любыми путями, но только не через официальный пограничный пункт! И закрытие границы только навредит простым жителям, бизнесу и вколотит очередной гвоздь в гроб латвийской транзитно-логистической отрасли.

До выборов еще почти два месяца – даже страшно представить, что еще Домбрава придумает, чтобы повысить популярность своей партии и свою личную!

«Спасти» рейтинг

В создавшейся ситуации хоть как-то пытается о себе напомнить и министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян). Вариантов у него, впрочем, немного — тема якобы резкого снижения цен избирателей как-то не вдохновляет и, от отчаяния, глава минэкономики уже перекинулся на коммунально-дорожные проблемы Риги. Здесь у министра действительно есть где развернуться – столица доведена до ручки!

Пока же на данный момент работа в правительстве принесла политические дивиденды только Кулбергсу и его политическому объединению. «Новое Единство» и Нацобъединение, согласно рейтингам двух последних месяцев, с трудом преодолевают пятипроцентный барьер, а «зеленые крестьяне» вообще оказалась «за чертой» и рискуют не попасть в следующий Сейм.

Так или иначе, но упомянутым трем партиям терять фактически нечего и в оставшиеся почти два месяца до выборов им придется отчаянно сражаться за место под солнцем – в том числе и между собой, пытаясь вернуть отобранных у них Кулбергсом избирателей.