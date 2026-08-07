Невероятную бдительность и высокую гражданскую сознательность проявил некий гражданин, который на днях заглянул в магазин Ikea Rīgā. К своему ужасу он услышал, что работники в торговом зале общались между собой на русском языке!

Об этом возмутительном факте бдительный господин тут же уведомил социальную сеть X и получил живой отклик от депутата Рижской думы: "Кампания "Говори по-латышски" призывает Ikea прекратить в своем магазине восточно-славянский базар - вы же не находитесь в Свердловске! Позор!"

Ну а бдительный гражданин тут же направил письмо шведскому руководству Ikea, дабы узнать, будут ли эти руководители искоренять русский язык из общения работников между собой и когда русский язык исчезнет из интернет-странички магазина. Теперь ждет ответа.