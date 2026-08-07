Спустя 70 дней после утверждения правительства премьер-министр Андрис Кулбергс признает, что реализация намеченных планов идет медленнее ожидаемого. При этом уже в ближайшее время коалиции предстоит выдержать первое серьезное политическое испытание — Сейм рассмотрит требование об отставке министра внутренних дел Яниса Домбравы.
Правительство Андриса Кулбергса работает уже 70 дней. Премьер-министр считает, что темпы выполнения поставленных задач замедлили проблемы, доставшиеся в наследство от предыдущего Кабинета министров, а также непредвиденные обстоятельства. Вместе с тем он рассчитывает, что в ближайшие месяцы работа правительства заметно ускорится, пишут общественные СМИ.
Несмотря на относительно короткий срок работы нового кабинета, ему уже приходится сталкиваться не только с практической реализацией реформ, но и с политическими вызовами.
Одним из первых таких испытаний станет рассмотрение в Сейме требования об отставке министра внутренних дел Яниса Домбравы. Соответствующий запрос подготовила оппозиция, собрав необходимое число подписей депутатов.
Хотя в публичном пространстве уже обсуждаются разногласия внутри коалиции, сам Кулбергс утверждает, что на сегодняшний день существенных конфликтов между партнерами по правительству не видит.
В то же время представители бизнеса оценивают первые месяцы работы кабинета скорее положительно.
Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите отметил, что правительство уже занимается вопросами, которые ранее обсуждались с предпринимателями. В первую очередь речь идет о пересмотре государственных расходов и более эффективном использовании бюджетных средств.
По его мнению, особенно важно, чтобы в преддверии выборов правительство не принимало новых финансовых обязательств без четко определенных источников финансирования.
Положительную оценку получили и начавшиеся дискуссии о финансировании неправительственных организаций, а также об эффективности исследований, оплачиваемых из государственного бюджета. Бите признает, что эти темы сложны и затрагивают интересы многих сторон, однако считает правильным, что их начали обсуждать.
Кроме того, представители бизнеса отмечают улучшение взаимодействия с правительством. По их словам, информация о принимаемых решениях стала более открытой, а обсуждаемые задачи — более понятными и конкретными.
Таким образом, первые 70 дней работы правительства прошли без крупных политических кризисов, однако ближайшее голосование по вопросу об отставке министра внутренних дел может стать первой серьезной проверкой устойчивости новой коалиции.
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