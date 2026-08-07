На портале правовых актов опубликованы условия карьерного роста не для слабаков. Хотите, чтобы вашу кандидатуру рассматривали лично генеральный прокурор, а также начальники Бюро по защите Сатверсме и Службы государственной безопасности? Тогда – смело подавайте заявку на высокий пост руководителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB)!

Собственно, строгие Правила N 516, регламентирующие назначение на сию должность, не поменялись с «мирного» 2016 года, когда их сформулировал Кабинет Министров. Доселе пост начальника KNAB вызывал серьезнейшие политические конфликты. Данную должность исполняли: Гунтис Руткис (2003-2004), Алексей Лоскутов (2004-2008), Нормундс Вилнитис (2009-2011), Ярослав Стрельченок (2011-2016), и наконец последний на сегодня начальник Екабс Страуме (с 2017 года).

Его же можно назвать выдающимся рекордсменом по части выживания и лавирования между различных, порой враждующих, политических сил.

Доходы и расходы молодого пенсионера

Изучение же декларации должностного лица, которую Екабс Страуме предоставил ежегодно в Службу государственных доходов, не может не удивить.

При зарплате 90 234,44 евро в 2025 году (7519,53 евро в месяц), начальник антикоррупционного ведомства имел относительно скромные накопления – 6366,30 евро. Зато сумма его долговых обязательств была 102 171.30 евро – что несколько превышало годовой доход.

В государственных финансах подобное соотношение дохода и задолженности служит очевидным показателем неблагополучия. Тем не менее г-н Страуме декларировал наличие недвижимого имущества в Тинужской и Икшкильской волостях, автомобиля BMW и мотоцикла.

Вскоре Е.Страуме (1976) станет молодым пенсионером. Сотрудникам KNAB при достижении 50-летнего возраста и наличии не менее 20 лет специального стажа назначается пенсия по выслуге лет (льготная) в размере 55% от их средней месячной зарплаты за последние пять лет. Максимальный же размер такой пенсии ограничен 80% от прежнего заработка.

Хранитель тайн

Всем, кто пожелает последовать карьере вышеперечисленных господ, следует предоставить документы:

о высшем образовании и квалификации юриста;

об отличном знании государственного языка, владении минимум двумя иностранными языками на уровне B.

Соискателю нужно будет доказать «соответствующий должности опыт работы», полученный либо в публичном управлении, либо в правоохранительных органах. Разумеется, с кандидата спросят и по критериям допуска к государственной тайне…

Ну а потом предстоит самое интересное – утверждение Сеймом. Кстати, именно из-за партийных несогласий в свое время не смогла стать полноценной главой KNAB покойная Юта Стрике. Чтоб не помешало ей впоследствии сделать собственную карьеру в политике – яркую, хотя и краткую.

Для справки

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) – независимый государственный орган. Он сочетает функции антикоррупционного ведомства, следственного органа и контролера финансирования политических партий.

Среди прочего KNAB расследует получение и дачу взяток, злоупотребление служебным положением и торговлю влиянием.

Сотрудники KNAB имеют право проводить оперативно-розыскные мероприятия; возбуждать уголовные процессы; проводить обыски и задержания; передавать уголовные дела в прокуратуру для предъявления обвинений.