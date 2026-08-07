Денег не хватает: спрос на поддержку бизнеса и жителей в Латвии превысил ожидания в 2,5 раза.

В Министерстве экономики заявили, что результаты реализации программ, финансируемых из фондов ЕС, подтверждают необходимость их расширения. По словам главы ведомства Виктора Валайниса, спрос на государственную поддержку значительно превышает объем доступного финансирования.

Результаты реализации программ, финансируемых из фондов Европейского союза, свидетельствуют о необходимости расширения мер государственной поддержки. Об этом сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

На заседании тематического комитета по фондам ЕС министр экономики Виктор Валайнис рассказал о ходе реализации программ, финансируемых из фондов ЕС и Фонда восстановления. По его словам, достигнутые результаты подтверждают эффективность инвестиций и способствуют достижению стратегической цели — к 2035 году удвоить объем внутреннего валового продукта Латвии до 83 млрд евро.

Как отмечает министерство, в программах повышения энергоэффективности многоквартирных домов и предприятий сокращение выбросов парниковых газов оказалось в 2,8 раза выше первоначально запланированного уровня.

Поддержку в сфере цифровизации получили более 15 700 предприятий, которые внедряют цифровые процессы и решения на основе искусственного интеллекта. Кроме того, цифровые навыки уже повысили более 8 000 жителей.

В регионах начато строительство 1140 квартир с низкой арендной платой, из которых 374 уже введены в эксплуатацию. По оценке министерства, это повышает доступность жилья и способствует мобильности рабочей силы.

В рамках программ повышения производительности и поддержки экспорта помощь получили более 3900 предприятий, которые привлекли свыше 300 млн евро частных инвестиций.

По словам Валайниса, в ряде программ спрос на финансирование превышает доступные средства в 2,5 раза. Это свидетельствует о готовности бизнеса и жителей инвестировать в развитие при наличии целевой государственной поддержки.

Учитывая высокий спрос, тематический комитет согласовал перераспределение 14,4 млн евро в пользу программы повышения энергоэффективности многоквартирных домов.

Министерство напоминает, что прием заявок на проекты в рамках программы ЕС на 2021–2027 годы стартовал 3 апреля 2025 года. Уже 13 мая прием заявок по общей программе реновации был прекращен, поскольку все предусмотренное финансирование оказалось зарезервировано.

Больше всего проектов поступило из Рижского региона — 52%. Далее следуют Видземе (24%), Курземе (10%), Земгале (9%) и Латгале (5%). Самой активной среди государственных городов стала Рига, откуда подано 110 заявок.

Общий объем финансирования программы составляет 174,5 млн евро, включая 1,5 млн евро из государственного бюджета на реализацию пилотных проектов по строительству домов с использованием индустриально произведенных деревянных каркасов.

В министерстве отмечают, что дополнительное финансирование позволит предоставить поддержку на реновацию жилья еще как минимум 2200 домохозяйствам.

Кроме того, одобрено выделение еще 8,9 млн евро на строительство жилья с низкой арендной платой. Это позволит реализовать дополнительные проекты и расширить предложение доступного жилья в регионах.

В Министерстве экономики считают, что высокий интерес к программам ЕС подтверждает их востребованность. Ведомство намерено добиваться расширения финансирования наиболее популярных направлений, чтобы поддержать инвестиции, модернизацию жилья и дальнейшее развитие экономики Латвии.