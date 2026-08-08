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Чем бы удивить избирателей? Коалиция соберется на заседание 0 38

Политика
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс

Премьер Андрис Кулбергс (слева)

Правящие торопятся обсудить предвыборные инициативы.

До выборов уже менее двух месяцев - правящим пора уже хоть что-то показать избирателям, кроме комбинации из трех пальцев. И вот в понедельник на заседании коалиции и во вторник - на специальном закрытом собрании, - правящие обсудят, что предстоит сделать до 3-го октября и на каком этапе находится выполнение тех или иных заявленных после утверждения правительства Кулбергса приоритетов.

Как ожидается, на коалиционном совете обсудят предложение Нацобъединения отказаться от статьи в Законе об иммиграции, которая предусматривает выдачу ВНЖ сроком на 5 лет за инвестицию в некий пока еще не созданный альтернативный фонд вложений.

Также правящие намерены обсудить ситуацию в Рижском роддоме в свете сокращения финансирования этого медучреждения. Рискнем предположить, что деньги внезапно найдутся и роддом получит недостающие 800 тысяч евро.

Вероятно, правящие снова вернутся к теме airBaltic.

Кроме того, правящие обсудят поправки, поступившие к пакету законопроектов в рамках т.н.реформы надзора за небанковскими кредиторами. Так предлагается передать под надзор Банка Латвии и взыскателей долгов.

Правящие могут обсудить и инициативу "зеленых крестьян" о том, чтобы распространить программу снижения НДС и на другие базовые продукты питания.

Во вторник на закрытом заседании министры и премьер планируют обсудить и план уменьшения бюрократии.

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#выборы #здравоохранение #финансы #коалиция #НДС #airbaltic #бюрократия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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