Уже в этом месяце, прямо в разгар каникул, депутаты намерены прийти на работу, чтобы… попытаться поставить точку в многолетней эпопее с новым Законом об иммиграции.

Исправление ошибок

Как известно, многострадальный Закон об иммиграции впервые поступил еще в Сейм прошлого созыва, то бишь в начале 2022-го года! Однако депутаты 13-го Сейма успели рассмотреть проект только в первом чтении и после выборов документ перенял нынешний, 14-ый Сейм. Но и нынешние слуги народа не спешили «разбираться» с новым законом — вместо этого они усиленно латали старый, внося в него бесконечные поправки и поправки к поправкам.

Наконец, под занавес весенней сессии Сейма, прямо перед Лиго, депутаты приняли новый закон. Примечательно, что на этапе третьего, то бишь окончательного чтения, было подано 158 предложений, что уже явно не отвечает хорошей законодательной практике. В итоге президент отказался подписывать закон в таком виде и вернул его на доработку в Сейм. Срок подачи поправок уже закончился и исправленный, в соответствии с пожеланиями главы государства, вариант планируется принять на внеочередном заседании парламента 20-го августа!

В чем же заключаются основные претензии президента? С одной стороны, депутаты поддержали выдачу ВНЖ за незначительные инвестиции, при этом, с другой стороны, отклонили право получать ВНЖ за куда более значительные вложения! Согласитесь, это нелогично. Так недовольство и оппозиции, и Эдгара Ринкевича вызвала одобренная Сеймом уже на этапе третьего чтения поправка комиссии парламента по обороне и внутренним делам, которая говорит о возможности предоставления временного вида на жительство сроком на 5 лет гражданам третьих стран, которые внесут в созданный государством фонд альтернативных вложений взнос в размере 150 тысяч евро и одновременно зачислят в бюджет Латвии еще 10 тысяч евро.

Примечательно, что инициатором такой поправки стал Андрис Кулбергс, который в момент подготовки своих предложений в данный закон еще не был премьером, а был оппозиционным депутатом! Кстати, эта была единственная инициатива Кулбергса по привлечению инвесторов, которую одобрил Сейм.

Все остальные подобные предложения Кулбергса были отклонены. Так теперешний премьер предлагал выдавать ВНЖ сроком на 5 лет иностранцу, который создал в Латвии фирму с реальными работниками и внес платеж в бюджет страны в размере 50 тысяч евро, а также обеспечил поступления в виде налогов определенной суммы, или вложил деньги в государственные беспроцентные бумаги на сумму 150 тысяч евро, или осуществил фиксированный платеж налога...

Так или иначе, но теперь депутаты провели работу над ошибками и скоро комиссия Сейма обсудит поступившие предложения. Интересно, что премьер Кулбергс снова подал свою поправку о ВНЖ в обмен на инвестиции. Это и понятно — казне нужны деньги!

Вернуть ВНЖ за покупку недвижимости!

Заметим, что президент, возвращая закон на доработку, намекнул на то, что было бы неплохо предусмотреть возможность получения ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость. Напомним, что в новом законе такой статьи нет вовсе! Попытки министерства экономики внести подобное предложение были отбиты и в комиссии Сейма, и на пленарном заседании. На днях министерство экономики повторно подало соответствующие поправки, правда, сузив круг возможных претендентов на ВНЖ, и увеличив сумму сделки, с которой можно обращаться за ВНЖ. Теперь речь идет о приобретении недвижимости на сумму не менее 300 тысяч евро. При этом, наряду с гражданами других стран ЕС и OECD, или стран, гражданам которых для въезда в Латвию не нужна виза, на ВНЖ могут претендовать и те граждане третьих стран, которые в предыдущие перед просьбой о ВНЖ 5 лет имели Шенгенскую визу или ВНЖ в другой стране ЕС.

Примечательно, что правительство на ближайшем своем заседании рассмотрит информационный доклад МВД, в котором подводятся итоги 16-летнего действия программы ВНЖ в обмен на инвестиции. Эта программа оказалась крайне выгодной Латвии с финансовой точки зрения. Вот основные выводы, сделанные в докладе МВД:

Программа принесла казне почти 1,7 миллиардов!

1. С 1 июля 2010 года по 31 декабря 2025 года в рамках инвестпрограммы УДГМ получило 21 525 заявлений от лиц, в том числе, 8570 инвесторов и 12 955 членов семей инвесторов, на запрос ВНЖ. За этот период выдано 20 131 первичное ВНЖ. С 1 июля 2010 года 313 инвесторам в выдаче первичного ВНЖ отказано, а аннулировано 3373 выданных ВНЖ. на 1 января 2026 года в Республике находились 1242 инвестора и 1434 члена их семей с действительными ВНЖ.

2. Вложения нерезидентов, связанные с получением ВНЖ, с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2025 года составили 1,67 млрд. евро.

3. Из всего средств, вложенных в рамках инвестиционной программы, с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2025 года 83% или 1,39 млрд. евро связаны со сделками на латвийском рынке недвижимости.

4. Заявители ВНЖ в основном из регионов с неустойчивой геополитической ситуацией и повышенными для привлечения капитала рисками — большой экономической и политической неопределенностью. Около 83% всех ВНЖ востребованы инвесторами с территории бывшего СССР. За пределами территории бывшего СССР наибольший интерес инвесторов - из стран Азии.

5. В связи с изменением условий инвестпрограммы, ставшими более жесткими с 1 сентября 2014 года, существенно сократилось количество заявок и объем инвестиций, поступивших в рамках программы.

6. Снижению заявок инвесторов способствовали и ограничительные меры пандемии COVID-19, а также напряженная геополитическая ситуация в регионе в связи с вызванным РФ вооруженным конфликтом на Украине. в 2022 году внесены поправки в Иммиграционный закон, отменяющие возможность получения гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь ВНЖ в связи с инвестициями в народное хозяйство Республики.

7. В 2025 году поступило 192 заявки инвесторов, объем инвестиций составил 30,3 млн евро и на 75% превысил объем инвестиций 2024 года. Хотя по количеству заявок доминируют вложения в основной капитал обществ на капитале, наибольшая сумма вложений произведена именно в связи с приобретением недвижимости (73% от общих инвестиций, привлеченных ВНЖ в 2025 году). В покупке недвижимости в связи с получением ВНЖ по-прежнему доминируют Рига и Пририжье.

8. С учетом поправок к Иммиграционному закону 2022 года, прекращения выдачи ВНЖ гражданам РФ и Республики Беларусь в связи с инвестициями, наблюдается увеличение на рынке недвижимости числа объектов недвижимости, которые хотят продать или сдать в аренду граждане РФ и Белоруссии, однако влияние продажи имущества нерезидентов на латвийский рынок недвижимости оценивается как незначительное.

9. В первые годы внедрения программы привлечения инвестиций, которая предлагала нерезидентам возможность получения ВНЖ (2010-2014 годы) наблюдался положительный эффект. Привлеченный иностранный капитал вырос с 176,8 млн евро в 2011 году до 447,5 млн евро в 2014 году. Однако с ужесточением условий программы и ухудшением геополитической ситуации объем привлеченного к ВНЖ иностранного капитала с 2014 года резко сократился. Наиболее стремительное падение наблюдалось в 2015 году, когда объем привлеченного капитала (90,5 млн евро) был примерно в 5 раз меньше, чем годом ранее.

10. Несмотря на то, что программа привлечения инвестиций утратила свое первоначальное влияние на привлечение иностранного капитала в Латвию, по мнению Минэкономики, инструмент ВНЖ должен быть сохранен. В условиях, когда глобальные трансграничные потоки капитала ослабляются и обостряется конкуренция стран за привлечение инвестиций, целесообразнее механизмы привлечения капитала сохранить и целенаправленно совершенствовать, адаптировав их под новые условия. В то же время при совершенствовании инструмента наряду с экономическим передачей должны соблюдаться также защита интересов безопасности государства и надлежащая оценка инвесторами.