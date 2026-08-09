"Я удивляюсь Вашему удивлению!" - говорят в Одессе. Андрис Кулбергс уже более двух месяцев работает премьером, а все еще не перестает удивляться тому, как у нас принимаются (или не принимаются) решения и как работают (или не работают) бюрократы.

Мы насчитали пять неожиданных "открытий", сделанных нынешним главой правительства. Забегая вперед, скажем, что последнее "открытие" удивило даже редакцию портала bb.lv, которую в силу специфики работы сложно чем-то удивить. Но обо всем по порядку.

1. Министр спит - служба идет

Итак, уже в первые дни работы на премьерском посту Кулбергс, мягко говоря, был удивлен тем объемом формальных технических вопросов, которые вынуждено рассматривать правительство, тратя свое драгоценное время. "Повестка дня просто засорена этим мусором, хотя все эти решения можно было бы принять на уровне отраслевого министерства или даже департамента министерства!" - сокрушался премьер.

Понятно, что до выборов правительство и парламент просто физически не успели бы изменить десятки законов с тем, чтобы все технические документы передать министерствам. Поэтому премьер лишь поручил разработать проект реформы, реализацией которой займется уже следующее правительство - после выборов.

Но чтобы сделать работу правительства более эффективной Кулбергс, напомнил, решил проводить минимум два заседания правительства в неделю. На первом заседании - по вторникам, - можно было бы "штамповать" технические документы, а уже в пятницу обсуждать стратегические вопросы.

Однако в реальности за 2 месяца лишь один раз Кабинет Министров собрался на неделе дважды - во вторник и в четверг. И то лишь потому, что во вторник просто по одному важному вопросу партнерам не удалось договориться. Это как раз имело место на минувшей неделе, когда правящие так и не смогли с первой попытки договориться о тактике действий в отношении airBaltic и об утверждении мандата представителю Госкассы для участия в предстоящем собрании держателей облигаций airBaltic.

2. Поделился удивлением с прокуратурой

Кстати, с упомянутым выше airBaltic связано еще одно большое удивление премьера. Он был удивлен тем, как управлялась национальная авиакомпания, как принимались решения о закупке самолетов, о получении и использовании займов, о выпуске облигаций под 14,5 процентов годовых, что похоже "на грабеж средь бела дня".

Своим удивлением Кулбергс уже поделился с Генпрокуратурой, направив соответствующее заявление. Возможно, нас ждет интереснре продолжение "летной эпопеи" в виде уголовного процесса...

Удивление премьера проектом века Rail Baltica уже обернулось уголовным процессом.

3. Бедный президент

Следующее удивление главы правительства связано с тем, как управляются государственные общества капитала (госпредприятия).

Члены правления получают огромные зарплаты (бОльшие, чем у премьера и президента), однако при этом работают не очень эффективно, но законодательство построено таким образом, что государство практически не может вмешиваться в то, как правление управляет этой его, то бишь государственной, собственностью.

4. Независимость на дотации

Премьер был удивлен и организационной структурой больниц. Все государственные клиники являются государственными SIA, то есть по-существу коммерческими предприятиями, которые, по определению, должны приносить прибыль! Но какая может быть прибыль у больниц, которые при этом почти полностью финансируются из госказны?!

Примечательно, что и здесь минздрав крайне мало может влиять на то, как управляются больницы! Кулбергс дал понять, что он бы поддержал, если бы больницы напрямую управлялись минздравом. Сейчас же, при такой системе, если, например, минздрав выделяет средства на повышение зарплат медикам, то еще не факт, что все выделенные средства правление больницы направит именно на повышение зарплат.

5. Мы вас научим доить коров

Последнее удивление премьера имело место в пятницу - на встрече главы правительства с представителями сельскохозяйственной отрасли. То, что услышал, а потом и увидел (ознакомился с документами) премьер, вызвало большое удивление и у вашего корреспондента.

Вот что написал в своем интернет-дневнике Андрис Кулбергс после встречи с представителями Латвийской ассоциации сельскохозяйственных предприятий (ЛАСП):

"Откровенно говоря, я потерял дар речи, услышав рассказ отрасли о разработанных Банком Латвии руководящих принципах устойчивости.

Вместо того чтобы способствовать процессам, которые позволят войти в латвийскую экономику новому капиталу и помочь предотвратить последствия капитального ремонта так называемого финансового сектора, Банк Латвии начинает разрабатывать руководящие принципы для крестьян о том, как правильно держать скот и организовывать хозяйственную деятельность.

Советник совета Банка Латвии и руководитель направления долгосрочности Эдвард Кушнерс якобы подготовил масштабное исследование и доклад, в котором банковский сектор призывают учесть в решениях о финансировании ряд условий.

Отрасль отмечает, что к крестьянам, чьи хозяйства этим руководящим принципам не соответствуют, могут быть применены более высокие процентные ставки по займам или даже отказано в финансировании.

Примеры ЛАСП:

-Содержание крупного рогатого скота в хлевах. Банк должен выяснить, содержатся ли животные только в хлеву. Если это так, это может привести к негативным последствиям для получения финансирования.

-Расход воды. Рекомендовано ограничить забор воды из водоемов более 10 кубометров в день. А что делать жарким летом? Оставить скот без воды?

-Пути миграции животных. Если строительство или иная хозяйственная деятельность прекращает пути миграции животных и предприниматель не создал альтернативных решений, хозяйственная деятельность может оцениваться как неблагоприятная для среды — и это может повлиять на доступность кредита.

К подготовке этой работы привлечены два эксперта Всемирного фонда дикой природы. Но сельскохозяйственная отрасль утверждает, что полноценных консультаций с ее представителями не проводилось.

Серьезно?

Такие руководящие принципы разрабатывает Банк Латвии, который сам в своих исследованиях непрерывно указывает, что Латвия должна повышать продуктивность, поощрять инвестиции и укреплять экономический рост?

Кто-нибудь здесь не заблудился в трех соснах? Мартиньш Казакс, как такие требования оказались в руководящих линиях Банка Латвии для коммерческих банков?

От отрасли уже получены жалобы на то, что банки начали применять эти критерии, оценивая возможности финансирования фермеров.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс отреагировал оперативно, заметив, что эта инструкция от Банка Латвии не носит обязательного характера — это всего лишь рекомендация для коммерческих банков. Однако премьер с ним не согласился и привел выдержки из документа Банка Латвии, где отчетливо видно, что текст написан, как своего рода указание-приказ для коммерческих банков.

Очевидное - невероятное

Вообще непонятно, в чем состоит в этом случае задача коммерческих банков — в кредитовании или в обучении фермеров, как им управлять своим хозяйством?! Следуя этой логике, уже можно требовать от коммерческих банков, чтобы они, выдавая, к примеру, кредит на ремонт квартиры, проверяли кредитополучателя, как именно он собирается, штукатурить стены и какие материалы для ремонта использовать.

Мы все-таки живем в стране чудес, не иначе! И Андриса Кулбергса на посту премьера еще ждет много удивлений…