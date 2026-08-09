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Российские товары запретят уже совсем скоро 0 73

Политика
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Изданные в РФ книги

Книги, которые изданы в России

"Дополнительный элемент общей санкционной политики ЕС".

Напомним, что в июле на внеочередном заседании Сейма сразу же в срочном порядке были приняты законодательные поправки, которые дают правительству полномочия вводить запреты на те или иные промышленные товары из России и Белоруссии. И вот на согласование министерств поступил подготовленный МИДом список запрещенных к ввозу товаров из РФ и РБ.

Какие же товары попадут под запрет? Вот выдержки из проекта постановления Кабмина:

"Печатные книги, газеты, изображения и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинопись и планы."

«Вязаная или невязаная одежда и принадлежности одежды»

«Прочие готовые текстильные изделия; комплекты; одежда и бывшие в употреблении текстильные изделия; тряпки».

«Обувь, гетры и подобные изделия»

«Головные уборы и их части»

«Игрушки, игровые и спортивные принадлежности, их части и принадлежности».

В аннотации к проекту подчеркивается, что "Латвия как пограничное государство Российской Федерации и Республики Беларусь движется к скорейшему разрыву экономических связей с этими странами-агрессорами, чтобы защитить свою безопасность. Проект правил реализует включенную в закон инициативу Латвии как дополнительный элемент общей политики санкций ЕС."

Как ожидается, документ будет утвержден на заседании правительства не позднее 25-го августа и вступит в силу уже с 1-го сентября!

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#санкции #торговля #Латвия #запрет #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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