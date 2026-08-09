Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«В форме между собой говорили на русском» - министр рассказал о пережитом 13 7083

Политика
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Янис Домбрава

Глава МВД Латвии Янис Домбрава готов к тому, что его начнут поливать грязью.

Министр внутренних дел Янис Домбрава, выступая перед политически репрессированными, рассказал о том, с чем он столкнулся, став главой МВД:

"Было нормой, что два полицейских в форме разговаривают между собой на русском. Бывало, что те, кто прошли натурализацию, приходят за паспортом гражданина Латвии в УГМ и говорят на русском... Я этот порядок изменил в первый же день, как пришел на должность министра".

Также министр сообщил, что не испытывает жалости к гражданам России, живущим в Латвии на основании ВНЖ.

×
Читайте нас также:
#полиция #гражданство #русский язык #Латвия #миграция #МВД #натурализация
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
7
0
1
34
0
16

Оставить комментарий

(13)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Учебник латышского языка
Изображение к статье: Деньги ЕС
Изображение к статье: Забор на латвийско-белорусской границе
Изображение к статье: Буклет Нацобъединения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Класс Вавере/
ЧП и криминал
Изображение к статье: Праздники
Наша Латвия
Изображение к статье: Осторожно - мошенники!
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Новый маршрут.
В мире
Изображение к статье: Турецкий курорт.
В мире
Изображение к статье: Похмелье
Lifenews
1
Изображение к статье: Класс Вавере/
ЧП и криминал
Изображение к статье: Праздники
Наша Латвия
Изображение к статье: Осторожно - мошенники!
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео