Глава МВД Латвии Янис Домбрава готов к тому, что его начнут поливать грязью.

Министр внутренних дел Янис Домбрава, выступая перед политически репрессированными, рассказал о том, с чем он столкнулся, став главой МВД:

"Было нормой, что два полицейских в форме разговаривают между собой на русском. Бывало, что те, кто прошли натурализацию, приходят за паспортом гражданина Латвии в УГМ и говорят на русском... Я этот порядок изменил в первый же день, как пришел на должность министра".

Также министр сообщил, что не испытывает жалости к гражданам России, живущим в Латвии на основании ВНЖ.