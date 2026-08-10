Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Давно не занимались переименованием улиц? Сейчас продолжим! 2 550

Политика
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Табличка с указанием улицы Маскавас

Табличка с указанием улицы Маскавас

Министр культуры решил не ограничиваться борьбой с кириллицей на фасаде русского театра и на афишах.

До выборов уже всего ничего и глава минкульта Наурис Пунтулис решил вспомнить о временно отложенной теме переименования улиц. Он обратился с предложением к Сейму достать с пыльной полки инициативу тогдашнего президента ЛР Эгила Левитса. А именно: 19 июня 2023 года Левитс в порядке 47-й статьи Конституции предложил принять закон о «переименовании названий, введенных в результате коммунистического тоталитарного режима и политики русификации».

Министр культуры Наурис Пунтулис: "Недопустимо, что в Латвии все еще есть такие названия улиц, как, например, улица Пионеров. Такова имеется в 11 населенных пунктах Латвии, все еще есть 4 улицы Маскавас, улица Октябрьская — в 5 местах в Латвии, улицы коллаборанта Андрея Упиша — по меньшей мере в 6 населенных пунктах, есть улицы, названные в честь министра оккупационного правительства Паулса Леиньша в Риге и Елгаве, также в Латвии существуют такие населенные пункты, как Голодные Ручьи и Тихая Пристань. Таких нелепостей в названиях улиц и населенных пунктов по-прежнему слишком много и это следует менять».

Наурис Пунтулис: "Отказ от названий улиц, прославляющих коммунистический тоталитарный режим или лиц, поддерживавших его, создадут более латышскую среду, укрепит латышское самосознание и подтвердит свободное и демократическое государство. Это было бы еще одним давно необходимым решением по преодолению тоталитарного прошлого и содействию единому историческому сознанию общества».

В заявлении минкульта для прессы говорится, что "в июле этого года министр Наурис Пунтулис встретился с председателем правления общества «Центр публичной памяти», доктором истории Карлисом Кангерисом и исследователями общества. Общество «Центр публичной памяти» провело важную работу по изучению истории периода оккупации Латвии и за эти годы обновило также законопроект «Закон о переименовании коммунистического тоталитарного режима и наименований русификации», который вместе с предложением Пунтулиса передан в комиссию Сейма по образованию, культуре и науке. Общество «Центр публичной памяти» вновь собрало и список топонимических наименований, подлежащих изменению."

×
Читайте нас также:
#история #Латвия #коммунизм #переименование улиц #министр культуры #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
0
0
0
0
4

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рига
Изображение к статье: Янис Сартс
Изображение к статье: Янис Домбрава
Изображение к статье: Изданные в РФ книги Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Причины рвоты желтой пеной у собак
Люблю!
Изображение к статье: Крем-суп из кабачков с лососем
Еда и рецепты
Изображение к статье: Литовские пограничники
В мире
Изображение к статье: Флаг Литвы
В мире
Изображение к статье: Промышленно-логистический комплекс Next Park
Наша Латвия
Изображение к статье: Служба государственной безопасности Латвии (VDD)
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Причины рвоты желтой пеной у собак
Люблю!
Изображение к статье: Крем-суп из кабачков с лососем
Еда и рецепты
Изображение к статье: Литовские пограничники
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео