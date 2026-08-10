До выборов уже всего ничего и глава минкульта Наурис Пунтулис решил вспомнить о временно отложенной теме переименования улиц. Он обратился с предложением к Сейму достать с пыльной полки инициативу тогдашнего президента ЛР Эгила Левитса. А именно: 19 июня 2023 года Левитс в порядке 47-й статьи Конституции предложил принять закон о «переименовании названий, введенных в результате коммунистического тоталитарного режима и политики русификации».

Министр культуры Наурис Пунтулис: "Недопустимо, что в Латвии все еще есть такие названия улиц, как, например, улица Пионеров. Такова имеется в 11 населенных пунктах Латвии, все еще есть 4 улицы Маскавас, улица Октябрьская — в 5 местах в Латвии, улицы коллаборанта Андрея Упиша — по меньшей мере в 6 населенных пунктах, есть улицы, названные в честь министра оккупационного правительства Паулса Леиньша в Риге и Елгаве, также в Латвии существуют такие населенные пункты, как Голодные Ручьи и Тихая Пристань. Таких нелепостей в названиях улиц и населенных пунктов по-прежнему слишком много и это следует менять».

Наурис Пунтулис: "Отказ от названий улиц, прославляющих коммунистический тоталитарный режим или лиц, поддерживавших его, создадут более латышскую среду, укрепит латышское самосознание и подтвердит свободное и демократическое государство. Это было бы еще одним давно необходимым решением по преодолению тоталитарного прошлого и содействию единому историческому сознанию общества».

В заявлении минкульта для прессы говорится, что "в июле этого года министр Наурис Пунтулис встретился с председателем правления общества «Центр публичной памяти», доктором истории Карлисом Кангерисом и исследователями общества. Общество «Центр публичной памяти» провело важную работу по изучению истории периода оккупации Латвии и за эти годы обновило также законопроект «Закон о переименовании коммунистического тоталитарного режима и наименований русификации», который вместе с предложением Пунтулиса передан в комиссию Сейма по образованию, культуре и науке. Общество «Центр публичной памяти» вновь собрало и список топонимических наименований, подлежащих изменению."