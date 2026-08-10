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KNAB проверит своего босса – премьера ЛР (дополнено - комментарий премьера) 3 3828

Политика
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс.
ФОТО: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начнет ведомственную проверку в связи с деятельностью представителей объединения «Объединенный список» (ОС), в том числе премьер-министра Андриса Кулбергса. Ведомство намерено выяснить, соответствовали ли их действия требованиям Закона о предвыборной агитации.

KNAB также оценит, не использовались ли в ходе агитации административные ресурсы.

Отметим, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) – независимый государственный орган, подотчетный лично премьер-министру ЛР.

В ранее распространенной Государственной канцелярией рабочей программе премьер-министра сообщалось, что в минувшую пятницу Кулбергс отправился с региональным визитом в Курземе.

Между тем в субботу «Объединенный список» сообщил в Twitter, что в выходные курземская команда ОС отправилась в поездку по Южной Курземе и Лиепае. Маршрут проходил через Дурбе, Гробиню, Лиепаю и Ницу – к предпринимателям и фермерам, в самоуправления и, «что самое важное, к людям».

Вместе с курземской командой в поездке участвовали представители ОС — премьер-министр, министр финансов Марис Кучинскис, министр юстиции Эдвардс Смилтенс, председатель комиссии Сейма по обороне Раймондс Бергманис и другие.

В KNAB также подтвердили, что с начала периода предвыборной агитации по 10 августа ведомство получило в общей сложности 30 сигналов о возможных нарушениях Закона о предвыборной агитации.

Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов.

В этот период лица и организации, осуществляющие агитацию, средства массовой информации и другие вовлеченные стороны обязаны соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также предусмотренные законом ограничения и запреты.

ДОПОЛНЕНО: Кулбергс сегодня в подкасте агентства LETA «Kas tas vispār bija?» («Что это вообще было?») признал, что коллеги приглашают его участвовать в предвыборных мероприятиях, однако у него нет времени заниматься агитацией.

Кулбергс также не считает, что использует должность премьер-министра как элемент предвыборной кампании.

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#Сейм #Латвия #коррупция #KNAB #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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