Министерство культуры Латвии заново объявит конкурс на организацию курсов латышского языка для граждан третьих стран. Причиной стало решение правительства о создании единой государственной системы обучения взрослых, которое потребовало изменить сроки реализации проектов и сократить объем финансирования.

Министерство культуры (KM) повторно объявит конкурс на проведение курсов латышского языка для граждан третьих стран в связи с переходом к единой системе изучения латышского языка как иностранного для взрослых. Об этом агентству LETA сообщила специалист по связям с общественностью министерства Даце Визуле.

21 июля Кабинет министров утвердил подготовленный Министерством образования и науки (IZM) концептуальный доклад о ликвидации институциональной раздробленности и разделения компетенций в сфере обучения государственному языку взрослых. Реализация этого документа меняет планы Министерства культуры по программам изучения латышского языка для интеграции граждан третьих стран.

Согласно решению правительства, обязательства по второму этапу проектов Фонда убежища, миграции и интеграции (PMIF), направленных на интеграцию граждан третьих стран в латвийское общество через расширение возможностей изучения и использования латышского языка, Министерство культуры сможет брать на себя только до 31 декабря 2027 года.

Утвержденный правительством подход изменил условия конкурса, объявленного Министерством культуры 3 июня. Срок реализации проектов сокращается почти на два года, а вместе с ним уменьшается и объем финансирования, доступного участникам конкурса.

В связи с этими изменениями Министерство культуры, являющееся делегированным учреждением по реализации программ PMIF на период 2021–2027 годов, приняло решение прекратить текущий конкурс и объявить новый конкурс открытого отбора уже на обновленных условиях. Ведомство подчеркивает, что информация о новом конкурсе будет опубликована в ближайшее время.

Согласно концептуальному докладу, с 1 января 2028 года Министерство образования и науки начнет проводить процедуру отбора проектов для дальнейшего совершенствования системы изучения государственного языка и продолжения второго этапа программы PMIF «Интеграция граждан третьих стран в местное общество путем расширения возможностей изучения и использования латышского языка».

Работа над концепцией устранения институциональной раздробленности в сфере обучения государственному языку взрослых началась еще в прошлом году. Первоначальная редакция документа предусматривала переходный период до 2029 года, поэтому конкурс, объявленный Министерством культуры 3 июня, был организован именно в соответствии с этим планом.

Прием заявок на конкурс завершился 13 июля. Министерство культуры получило 14 проектных предложений.

Ранее уже сообщалось, что к 2029 году в Латвии планируется внедрить единую систему изучения государственного языка взрослыми, чтобы устранить существующую раздробленность между различными учреждениями и повысить доступность и качество обучения латышскому языку.

В концептуальном докладе Министерства образования и науки отмечается, что сегодня финансируемые государством курсы латышского языка для взрослых организуют сразу несколько государственных учреждений, используя разные программы и источники финансирования. Это приводит к различным требованиям к организаторам обучения, осложняет учет данных и контроль качества, а также затрудняет жителям поиск подходящих курсов.

Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые законно проживают в Латвии. Особое внимание планируется уделить недавно прибывшим иностранцам. Кроме того, система охватит представителей латвийской диаспоры и членов их семей, готовящихся к возвращению в страну, а также иностранных студентов и других специалистов, чтобы облегчить их интеграцию в общество и на рынок труда.

Предполагается, что новая система обеспечит единую регистрацию на языковые курсы, централизованный учет данных, а также единые требования к содержанию обучения, квалификации преподавателей и контролю качества. Планируется создать специальный модуль изучения языка на платформе управления навыками взрослых Stars, который будет интегрирован с другими государственными информационными системами.

Согласно плану, переход на новую систему будет происходить поэтапно. До конца 2027 года предполагается подготовить необходимые нормативные акты и установить единые требования к организаторам обучения. До конца 2028 года планируется разработать модуль Stars и провести пилотные проекты. С 2029 года все финансируемые государством курсы латышского языка для взрослых предполагается организовывать уже в рамках единой системы.

Министерство образования и науки рассчитывает, что после завершения переходного периода именно оно станет главным государственным органом, отвечающим за обучение взрослых государственному языку, а Агентство латышского языка будет непосредственно организовывать учебный процесс. В новой системе также будет доступна единая информация обо всех курсах, тесты для самостоятельной оценки уровня владения языком и централизованный учет результатов обучения.

Создание единой государственной системы должно сделать изучение латышского языка более понятным и доступным для иностранцев и других взрослых учащихся. Однако переход к новой модели уже привел к отмене объявленного конкурса и вынудил Министерство культуры полностью пересмотреть условия финансирования языковых программ.