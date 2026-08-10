Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мэр Риги раскритиковал новую систему финансового выравнивания: «Она тормозит развитие столицы» 0 523

Политика
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига
ФОТО: LETA

Председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс считает, что предлагаемая Министерством финансов реформа системы финансового выравнивания не создаст условий для ускоренного развития столицы. По его мнению, без дополнительных возможностей для роста Рига не сможет увеличивать вклад в поддержку других самоуправлений.

Мэр Риги Виестур Клейнбергс выступил с критикой новой модели финансового выравнивания самоуправлений, которую предлагает Министерство финансов. По его мнению, реформа не позволит столице развиваться более быстрыми темпами, а значит, и увеличивать свои взносы в Фонд финансового выравнивания.

Клейнбергс подчеркнул, что Рига не возражает против принципа солидарности и готова помогать другим муниципалитетам. Однако, по его словам, крупнейший город страны должен одновременно получать инструменты для собственного роста.

«Мы готовы участвовать в финансировании, но дайте нам возможность развиваться быстрее, чтобы мы могли перечислять в фонд еще больше, если это потребуется», — заявил мэр в эфире программы Латвийского телевидения «Утренняя панорама».

По его мнению, новая система станет менее прозрачной. Если сейчас можно понять, какие самоуправления перечисляют средства в фонд и какие получают поддержку, то после реформы, считает Клейнбергс, определить этот баланс будет значительно сложнее.

По его словам, через несколько лет Рижская дума, возможно, уже не сможет точно ответить, сколько средств город перечислил в фонд и сколько получил обратно.

Что важно, спор идет не о самом принципе финансового выравнивания, а о том, как должны распределяться ресурсы между регионами. Министерство финансов предлагает сделать систему более солидарной и предсказуемой, тогда как Рига считает, что она должна одновременно стимулировать экономический рост крупнейших городов.

Клейнбергс также призвал предоставить Риге и самоуправлениям столичного региона больше возможностей для привлечения финансирования из фондов Европейского союза. По его мнению, это позволило бы совместно развивать транспортную инфраструктуру, системы водоснабжения и другие крупные проекты в Рижской агломерации.

Мэр подчеркнул, что его беспокоит не только сама реформа, но и подход к развитию страны в целом. По его словам, если Латвия ставит цель значительно увеличить валовой внутренний продукт на душу населения, то добиться этого без ускоренного развития Риги будет крайне сложно.

Министерство финансов, в свою очередь, заявляет, что цель законопроекта — создать более справедливую, прозрачную и предсказуемую систему финансового выравнивания, основанную на принципах солидарности и бюджетного баланса, которые применяются и в других странах Европейского союза.

Против предложенной модели уже выступило объединение самоуправлений «Рижская метрополия», объединяющее Ригу и прилегающие муниципалитеты. Там считают, что реформа увеличит финансовую нагрузку на столичный регион и может негативно сказаться на экономическом развитии страны. По предварительным расчетам объединения, чистые взносы некоторых самоуправлений после вступления реформы в силу вырастут на несколько миллионов евро в год.

×
Читайте нас также:
#Рига #финансы #Латвия #экономическое развитие #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Граница Патерниеки
Изображение к статье: Янис Сартс
Изображение к статье: Янис Домбрава
Изображение к статье: Изданные в РФ книги Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Причины рвоты желтой пеной у собак
Люблю!
Изображение к статье: Крем-суп из кабачков с лососем
Еда и рецепты
Изображение к статье: Литовские пограничники
В мире
Изображение к статье: Флаг Литвы
В мире
Изображение к статье: Промышленно-логистический комплекс Next Park
Наша Латвия
Изображение к статье: Служба государственной безопасности Латвии (VDD)
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Причины рвоты желтой пеной у собак
Люблю!
Изображение к статье: Крем-суп из кабачков с лососем
Еда и рецепты
Изображение к статье: Литовские пограничники
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео