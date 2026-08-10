Председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс считает, что предлагаемая Министерством финансов реформа системы финансового выравнивания не создаст условий для ускоренного развития столицы. По его мнению, без дополнительных возможностей для роста Рига не сможет увеличивать вклад в поддержку других самоуправлений.

Мэр Риги Виестур Клейнбергс выступил с критикой новой модели финансового выравнивания самоуправлений, которую предлагает Министерство финансов. По его мнению, реформа не позволит столице развиваться более быстрыми темпами, а значит, и увеличивать свои взносы в Фонд финансового выравнивания.

Клейнбергс подчеркнул, что Рига не возражает против принципа солидарности и готова помогать другим муниципалитетам. Однако, по его словам, крупнейший город страны должен одновременно получать инструменты для собственного роста.

«Мы готовы участвовать в финансировании, но дайте нам возможность развиваться быстрее, чтобы мы могли перечислять в фонд еще больше, если это потребуется», — заявил мэр в эфире программы Латвийского телевидения «Утренняя панорама».

По его мнению, новая система станет менее прозрачной. Если сейчас можно понять, какие самоуправления перечисляют средства в фонд и какие получают поддержку, то после реформы, считает Клейнбергс, определить этот баланс будет значительно сложнее.

По его словам, через несколько лет Рижская дума, возможно, уже не сможет точно ответить, сколько средств город перечислил в фонд и сколько получил обратно.

Что важно, спор идет не о самом принципе финансового выравнивания, а о том, как должны распределяться ресурсы между регионами. Министерство финансов предлагает сделать систему более солидарной и предсказуемой, тогда как Рига считает, что она должна одновременно стимулировать экономический рост крупнейших городов.

Клейнбергс также призвал предоставить Риге и самоуправлениям столичного региона больше возможностей для привлечения финансирования из фондов Европейского союза. По его мнению, это позволило бы совместно развивать транспортную инфраструктуру, системы водоснабжения и другие крупные проекты в Рижской агломерации.

Мэр подчеркнул, что его беспокоит не только сама реформа, но и подход к развитию страны в целом. По его словам, если Латвия ставит цель значительно увеличить валовой внутренний продукт на душу населения, то добиться этого без ускоренного развития Риги будет крайне сложно.

Министерство финансов, в свою очередь, заявляет, что цель законопроекта — создать более справедливую, прозрачную и предсказуемую систему финансового выравнивания, основанную на принципах солидарности и бюджетного баланса, которые применяются и в других странах Европейского союза.

Против предложенной модели уже выступило объединение самоуправлений «Рижская метрополия», объединяющее Ригу и прилегающие муниципалитеты. Там считают, что реформа увеличит финансовую нагрузку на столичный регион и может негативно сказаться на экономическом развитии страны. По предварительным расчетам объединения, чистые взносы некоторых самоуправлений после вступления реформы в силу вырастут на несколько миллионов евро в год.