Министр культуры Наурис Пунтулис призвал Сейм возобновить работу над законопроектом о переименовании улиц и населенных пунктов, названия которых, по мнению авторов инициативы, связаны с советской оккупацией и политикой русификации.

Министр культуры Наурис Пунтулис обратился в Комиссию Сейма по образованию, культуре и науке с призывом вернуться к рассмотрению законопроекта о переименовании улиц и населенных пунктов, названия которых появились в период советской оккупации.

Как сообщили в Министерстве культуры, инициатива продолжает предложение, с которым еще в 2023 году выступил тогдашний президент Латвии Эгил Левитс. Тогда он призвал принять единый закон, регулирующий переименование топонимов, связанных с коммунистическим тоталитарным режимом и политикой русификации.

По словам Пунтулиса, в Латвии до сих пор сохраняются названия, которые, по его мнению, не соответствуют современным ценностям государства. В качестве примеров он привел улицу Пионеру (Пионеров, такая улица есть, например, в Бауске), улицу Маскавас (Московскую, в крупных городах улица давно переименована), улицу Октобру (Октября, можно, например, найти в Таборе под Даугавпилсом и в Озолниеках), улицы Андрея Упитиса и Паула Лейиньша, а также населенные пункты Холодные Ручьи и Тихая Пристань (в Латгале).

Министр считает, что отказ от подобных названий поможет сделать общественное пространство более соответствующим латышской культурной среде, укрепить национальное самосознание и подчеркнуть приверженность демократическим ценностям.

Что важно, речь пока не идет о принятом решении. Пунтулис предлагает лишь возобновить парламентскую дискуссию, а окончательное решение по законопроекту предстоит принимать Сейму.

За прошедшее время общество «Центр общественной памяти» обновило проект закона и заново подготовило перечень улиц и населенных пунктов, которые предлагается переименовать. Документы уже переданы в профильную комиссию парламента.

Авторы инициативы считают, что вопрос названий улиц и населенных пунктов должен регулироваться на государственном уровне. Такой же позиции ранее придерживался Эгил Левитс, заявляя, что подход к подобным вопросам не должен отличаться в разных самоуправлениях.

Если законопроект вновь поступит на рассмотрение парламента, депутатам предстоит решить не только вопрос о принципах переименования, но и определить, какие именно названия подпадут под действие будущего закона.