Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минкульт нашел, какие еще «советские» улицы и населенные пункты переименовать 3 2206

Политика
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: улица Маскавас
ФОТО: bb.lv

Министр культуры Наурис Пунтулис призвал Сейм возобновить работу над законопроектом о переименовании улиц и населенных пунктов, названия которых, по мнению авторов инициативы, связаны с советской оккупацией и политикой русификации.

Министр культуры Наурис Пунтулис обратился в Комиссию Сейма по образованию, культуре и науке с призывом вернуться к рассмотрению законопроекта о переименовании улиц и населенных пунктов, названия которых появились в период советской оккупации.

Как сообщили в Министерстве культуры, инициатива продолжает предложение, с которым еще в 2023 году выступил тогдашний президент Латвии Эгил Левитс. Тогда он призвал принять единый закон, регулирующий переименование топонимов, связанных с коммунистическим тоталитарным режимом и политикой русификации.

По словам Пунтулиса, в Латвии до сих пор сохраняются названия, которые, по его мнению, не соответствуют современным ценностям государства. В качестве примеров он привел улицу Пионеру (Пионеров, такая улица есть, например, в Бауске), улицу Маскавас (Московскую, в крупных городах улица давно переименована), улицу Октобру (Октября, можно, например, найти в Таборе под Даугавпилсом и в Озолниеках), улицы Андрея Упитиса и Паула Лейиньша, а также населенные пункты Холодные Ручьи и Тихая Пристань (в Латгале).

Министр считает, что отказ от подобных названий поможет сделать общественное пространство более соответствующим латышской культурной среде, укрепить национальное самосознание и подчеркнуть приверженность демократическим ценностям.

Что важно, речь пока не идет о принятом решении. Пунтулис предлагает лишь возобновить парламентскую дискуссию, а окончательное решение по законопроекту предстоит принимать Сейму.

За прошедшее время общество «Центр общественной памяти» обновило проект закона и заново подготовило перечень улиц и населенных пунктов, которые предлагается переименовать. Документы уже переданы в профильную комиссию парламента.

Авторы инициативы считают, что вопрос названий улиц и населенных пунктов должен регулироваться на государственном уровне. Такой же позиции ранее придерживался Эгил Левитс, заявляя, что подход к подобным вопросам не должен отличаться в разных самоуправлениях.

Если законопроект вновь поступит на рассмотрение парламента, депутатам предстоит решить не только вопрос о принципах переименования, но и определить, какие именно названия подпадут под действие будущего закона.

×
Читайте нас также:
#Латвия #переименование улиц #инициатива #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
8
0
0
0
0
9

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рига
Изображение к статье: Янис Сартс
Изображение к статье: Янис Домбрава
Изображение к статье: Изданные в РФ книги Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилсская тюрьма
ЧП и криминал
Изображение к статье: Причины рвоты желтой пеной у собак
Люблю!
Изображение к статье: Крем-суп из кабачков с лососем
Еда и рецепты
Изображение к статье: Литовские пограничники
В мире
Изображение к статье: Флаг Литвы
В мире
Изображение к статье: Промышленно-логистический комплекс Next Park
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилсская тюрьма
ЧП и криминал
Изображение к статье: Причины рвоты желтой пеной у собак
Люблю!
Изображение к статье: Крем-суп из кабачков с лососем
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео