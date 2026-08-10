Военный историк Валдис Кузьмин считает, что российскую экономику не ждет резкий обвал, подобный тому, что произошел перед распадом СССР. Однако, по его оценке, война и связанные с ней последствия будут постепенно усиливать экономическое и общественное давление.

Экономика России, вероятнее всего, не столкнется с внезапным коллапсом, подобным тому, который произошел в конце 1980-х годов перед распадом Советского Союза. Такое мнение в эфире Латвийского радио высказал военный историк и исследователь Национальной академии обороны Валдис Кузьмин.

По его словам, ожидать одного переломного момента, после которого экономика быстро рухнет, не стоит.

«Здесь не будет одного большого переломного момента. Российская экономика не рухнет в прямом смысле этого слова», — сказал Кузьмин.

Историк считает, что Россия по-прежнему располагает достаточными внутренними ресурсами и сохраняет возможность экспортировать нефтепродукты, что позволяет экономике оставаться устойчивой, несмотря на внешнее давление.

При этом, по его оценке, ситуация постепенно ухудшается.

«Экономическая ситуация медленно, но неуклонно ухудшается с каждым днем», — отметил он.

Говоря о последствиях ударов украинских беспилотников по российской территории, Кузьмин обратил внимание на атаки по складам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. По его словам, подобные логистические объекты требуют значительных инвестиций, а их повреждение создает дополнительные экономические потери.

По мнению историка, такие события могут влиять не только на экономику, но и на общественные настроения.

«С каждым днем, с каждым таким ударом, с каждым столбом дыма в небе, который мы видим на видео в российских социальных сетях, российское общество начинает задаваться вопросом: может быть, мы можем поступить иначе», — заявил Кузьмин.

Он также предположил, что изменение общественных настроений может проявиться во время выборов.

«Мы увидим это на выборах. Конечно, результаты выборов будут нарисованы, в этом нет никаких сомнений. Но важно, усилится ли в ходе выборов стремление российского общества что-то изменить, или люди будут считать, что можно продолжать жить так, как это было до февраля 2022 года», — сказал историк.

По мнению Кузьмина, ключевым фактором станет не вероятность резкого экономического кризиса, а постепенное накопление экономических проблем и их влияние на настроения в обществе.

Историк считает, что главным вызовом для России станет не одномоментный экономический обвал, а длительное постепенное ухудшение ситуации.