Министр внутренних дел Янис Домбрава (НА) обвинил Испанию в ослаблении миграционной политики и поставил под сомнение помощь Европейского союза (ЕС) в рамках механизма солидарности в случае кризиса, свидетельствует текст письма, адресованного министру внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласке.

Письмо агентству LETA прислали представители Министерства внутренних дел, указав, что в соответствии с решением министра внутренних дел разрешена публикация письма, направленного министру внутренних дел Испании 3 августа этого года.

В то же время представители министерства отметили, что письмо следует рассматривать как рабочую переписку между должностными лицами, а не как коммуникационный материал, и призвали учитывать этот контекст.

В письме Домбрава раскритиковал миграционную политику Испании после массового прибытия мигрантов в испанский североафриканский анклав Сеута. Политик указал, что своими решениями Испания якобы ослабила защиту внешней границы и создала риски для всей Шенгенской зоны.

«Решение Испании легализовать более полумиллиона человек, находящихся в стране без документов, создало фактор притяжения, которым в течение нескольких дней воспользовались сети контрабандистов», — считает Домбрава. Дополнительным стимулом для людей отправляться в Испанию, по его словам, стала также «искаженная и ложная» интерпретация решения Верховного суда Испании от 8 июля.

Министр внутренних дел Латвии также указал, что Испания не может в одностороннем порядке ослаблять защиту своей внешней границы и ожидать, что остальные страны ЕС без возражений возьмут на себя последствия такой политики.

В письме Домбрава также затронул механизм солидарности Пакта ЕС о миграции и убежище. Он ставит под сомнение, должна ли Испания получать от других государств-членов финансовую, кадровую помощь или поддержку в переселении, если ее признают страной, находящейся в ситуации миграционного давления.

Домбрава пишет, что Латвии и другим странам, расположенным на внешней границе ЕС, было бы трудно принять использование механизма солидарности в ситуации, когда политические и юридические решения самой Испании, по его оценке, существенно способствовали возникновению кризиса.

«Солидарность была создана как обратная сторона строгой национальной ответственности, а не как страховой полис от последствий собственных политических решений», — подчеркивает Домбрава.

Домбрава также указывает, что после событий в Сеуте не сложилось скоординированной европейской реакции, приводя в качестве примера действия Италии и усиленный пограничный контроль со стороны Франции.

Латвийский министр также призывает оценить, не способствовали ли власти Марокко скоординированной мобилизации мигрантов в направлении Сеуты или не допустили ли ее. Если третья страна использует мигрантов в качестве инструмента давления на какое-либо государство — член ЕС, по мнению Домбравы, это следует рассматривать как гибридную атаку на весь ЕС.

В письме такие возможные действия сравниваются с осуществляемой Белоруссией инструментализацией миграции на границах Латвии и других государств — членов ЕС. Домбрава указывает, что ЕС не следует применять разные стандарты на востоке и юге.

Одновременно латвийский министр предложил Испании воспользоваться опытом Латвии в защите границы. Латвия была бы готова помочь персоналом, процедурами и техническими консультациями, в том числе в Сеуте и Мелилье, говорится в его письме.

Домбрава подчеркивает в письме, что события в Сеуте уже не являются исключительно двусторонним вопросом Испании и Марокко, а затрагивают всю Шенгенскую зону и надежность системы защиты внешних границ ЕС.

Как сообщалось, имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения (LTV) неофициальная информация, полученная от надежных источников, свидетельствует о том, что испанская сторона выразила разочарование письмом министра внутренних дел Латвии. Тон письма был сочтен высокомерным, а за закрытыми дверями Испания указала, что, пока ее военнослужащие защищают Латвию, Латвия предпочитает нападать на Испанию в тот момент, когда сами испанцы подвергаются натиску иммигрантов.

В свою очередь премьер-министр Андрис Кулбергс (ОС) сделал замечание министру внутренних дел, указав, что в дальнейшем при общении с иностранными государствами содержание необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел, сообщало LTV.

Тем временем президент Эдгар Ринкевич на прошлой неделе подчеркнул журналистам, что вопрос о письме министра внутренних дел Испании следует считать закрытым.

Ринкевич напомнил, что без специального полномочия Латвию во внешней политике представляют три должностных лица — президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Он признал, что существует множество вопросов, на которые необходимо реагировать оперативно, однако механизм сотрудничества, сложившийся между институтом президента, Сеймом и Кабинетом министров, Ринкевич оценил как хороший.

Президент сообщил, что премьер-министр провел разговор с министром внутренних дел и, по его мнению, в будущем политика будет более скоординированной. Он также отметил, что письмо министра внутренних дел можно рассматривать как с точки зрения внешней политики, так и как вопрос отраслевой политики, поскольку вопросы внутренних дел ЕС координируются.

«Хочу заверить, что Латвия солидарна с Испанией. Политически мы готовы помочь всеми возможными способами. Мы благодарны Испании за участие ее военнослужащих в многонациональной бригаде НАТО в Латвии», — сказал Ринкевич.

Несколько недель назад в испанский североафриканский анклав Сеута массово прибыли нелегальные иммигранты. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что в Сеуту — город с населением 85 000 человек — въехали 72 000 нелегальных иммигрантов. По меньшей мере 72 мигранта погибли при попытке попасть в Сеуту.

С тех пор большинство из них покинули Сеуту и вернулись в Марокко, однако инцидент вызвал напряженность в отношениях между Мадридом и рядом других европейских партнеров.