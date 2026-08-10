Россия остается долгосрочной угрозой для стран НАТО, однако в настоящее время у нее нет военных возможностей открыть новый фронт против Альянса. Такое мнение высказал директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Пока Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, она не располагает ресурсами для начала еще одной войны со странами НАТО. Об этом в подкасте агентства ЛЕТА «Kas tas vispār bija?!» (Что это вообще такое было?) заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

По его словам, Россия остается угрозой для стран региона, однако это не означает, что опасность военного нападения существует уже сейчас.

«Россия является и будет для нас угрозой, но это не означает, что опасность возникнет прямо сейчас», — отметил Сартс.

Он подчеркнул, что для начала новой войны необходим соответствующий военный потенциал, которым Москва в настоящее время не располагает. Основная причина — продолжающиеся боевые действия в Украине, которые существенно ограничивают возможности российских вооруженных сил.

При этом, по словам эксперта, НАТО уже подготовило планы обороны на случай возможной агрессии.

Сартс обратил внимание, что отсутствие непосредственной угрозы полномасштабного нападения не означает полного отсутствия рисков. По его словам, гибридные угрозы сохраняются постоянно, однако с ними сталкиваются не только страны Балтии, но и другие государства Европы, включая Германию и Францию.

Ситуация, по его мнению, может измениться после завершения войны в Украине. Если Россия получит возможность восстановить свои вооруженные силы, уровень военной угрозы со временем может возрасти. Однако среди специалистов нет единого мнения о том, сколько времени потребуется Москве для восстановления своего военного потенциала.

Именно поэтому, считает Сартс, важно разделять текущую и долгосрочную угрозы.

«Одно дело — бросить все ресурсы на развитие обороноспособности, потому что через две недели на тебя кто-то нападет. И совсем другое — понимать, что есть несколько лет, чтобы последовательно укреплять оборону. Это совершенно разные ситуации», — пояснил он.

Эксперт также раскритиковал заявления о якобы неизбежном скором нападении России на страны Балтии. По его мнению, подобные утверждения лишь усиливают общественную тревогу и мешают принимать взвешенные решения.

Сартс подчеркнул, что дискуссии о безопасности должны строиться на фактах и оценках разведки, а не на эмоциональных прогнозах. По его словам, именно такой подход позволяет эффективнее планировать развитие обороноспособности страны.