Уже сегодня на коалиционном совете лидеры Союза зеленых и крестьян познакомят партнеров по правительству со своим радикальным предложением в рамках борьбы с нелегальными мигрантами.

"Союз зеленых и крестьян (СЗК) предлагает срочно установить в законе четкий срок принятия решения о принудительном выдворении лиц, пребывание которых в Латвийской Республике незаконно. Как отметил председатель правления СЗК Армандс Краузе, сейчас центр размещения соискателей убежища «Муцениеки» переполнен, поэтому необходимо искать решения, как обеспечить соответствующую закону отправку нелегальных мигрантов обратно в страны их проживания или обратно в страну, откуда они прибыли в Латвию.

СЗК предлагает установить в Законе об иммиграции: если пребывание иностранца в Латвии незаконно, в течение 48 часов ответственные должностные лица смогут принять решение о принудительном выдворении.

Своевременное принятие решений о принудительном выдворении в отношении лиц, незаконно пребывающих в Латвии, позволило бы сэкономить средства госбюджета в отношении их длительного размещения, а также удержало бы других лиц от незаконного пересечения госграницы, считает СЗК.

СЗК считает, что поправки к закону должны быть приняты Сеймом в срочном порядке, чтобы ответственные структуры могли начать работать и решать вопросы, связанные с нелегальной миграцией", - говорится в сообщении СЗК для СМИ.