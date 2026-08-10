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Выдворить из Латвии в течении 48 часов! 5 2507

Политика
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Желающие получить убежище в Латвии

Мигранты, которые временно находятся в центре "Муцениеки"

ФОТО: LETA

Близость выборов вынуждает политиков выходить с жесткими инициативами.

Уже сегодня на коалиционном совете лидеры Союза зеленых и крестьян познакомят партнеров по правительству со своим радикальным предложением в рамках борьбы с нелегальными мигрантами.

"Союз зеленых и крестьян (СЗК) предлагает срочно установить в законе четкий срок принятия решения о принудительном выдворении лиц, пребывание которых в Латвийской Республике незаконно. Как отметил председатель правления СЗК Армандс Краузе, сейчас центр размещения соискателей убежища «Муцениеки» переполнен, поэтому необходимо искать решения, как обеспечить соответствующую закону отправку нелегальных мигрантов обратно в страны их проживания или обратно в страну, откуда они прибыли в Латвию.

СЗК предлагает установить в Законе об иммиграции: если пребывание иностранца в Латвии незаконно, в течение 48 часов ответственные должностные лица смогут принять решение о принудительном выдворении.

Своевременное принятие решений о принудительном выдворении в отношении лиц, незаконно пребывающих в Латвии, позволило бы сэкономить средства госбюджета в отношении их длительного размещения, а также удержало бы других лиц от незаконного пересечения госграницы, считает СЗК.

СЗК считает, что поправки к закону должны быть приняты Сеймом в срочном порядке, чтобы ответственные структуры могли начать работать и решать вопросы, связанные с нелегальной миграцией", - говорится в сообщении СЗК для СМИ.

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#выборы #Латвия #миграция #правительство #мигранты #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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