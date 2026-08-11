Правительство Латвии поддержало предложения Министерства сообщения по изменению соглашения о финансировании Rail Baltica в рамках программы ЕС CEF. Это должно продлить срок реализации части работ до конца 2029 года и направить средства на наиболее важные этапы строительства.

Кабинет министров одобрил предложения Министерства сообщения о внесении изменений в соглашение о финансировании Rail Baltica по программе Европейского инструмента соединения инфраструктуры (CEF). Основная цель — более эффективно использовать средства Евросоюза и обеспечить выполнение ключевых работ на латвийском участке железнодорожной магистрали.

Одним из главных изменений станет продление срока реализации мероприятий, финансируемых по соглашению CEF10G, до 31 декабря 2029 года. По мнению министерства, это позволит снизить риски, связанные с возможными задержками строительства, и сохранить право на использование европейского финансирования.

После дополнительной юридической, технической и экономической оценки компания Eiropas dzelzceļa līnijas совместно с министерством предложила перераспределить часть уже выделенных средств на работы, которые ранее не получили финансирования, несмотря на их важность для реализации проекта.

В частности, деньги предлагается направить на технический надзор за строительством, услуги инженера FIDIC и авторский надзор на участке основной линии Rail Baltica между Мисой и литовской границей. Эти работы были включены в первоначальную заявку, но не получили финансирования из-за ограниченного бюджета программы.

Фактически речь идет не о выделении новых денег, а об изменении приоритетов внутри уже утвержденного финансирования. Это должно помочь избежать задержек на одном из ключевых участков строительства.

Еще одно важное предложение касается перераспределения почти 45 млн евро, которые первоначально предназначались для строительства пункта технического обслуживания инфраструктуры в Скулте. Эти средства планируется использовать для более приоритетных задач проекта.

При этом часть финансирования может быть возвращена в Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA), которое затем планирует вновь выставить эти средства на конкурс. В таком случае Латвия сможет повторно претендовать на их получение.

Министерство также намерено продолжить переговоры с CINEA о включении в соглашение еще двух объектов — перехода для диких животных через трассу Rail Baltica и подъездных железнодорожных путей к базе обслуживания инфраструктуры в Иецаве. Эти проекты должны повысить экологическую устойчивость магистрали и обеспечить ее дальнейшую эксплуатацию.

Кроме того, часть средств планируется направить компании RB Rail на контроль качества строительства, проведение обязательных независимых оценок, лабораторные исследования и выполнение других требований европейского законодательства.

После того как изменения согласует CINEA, Министерство сообщения представит правительству обновленный план финансирования проекта с уточненными объемами средств и дальнейшей схемой реализации.