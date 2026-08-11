Генеральная прокуратура начала проверку после того, как Сейм не выполнил в установленный срок решение Конституционного суда (Суд Сатверсме) о компенсациях владельцам земельных участков. Надзорное ведомство выясняет причины задержки и сроки принятия необходимого закона.

Генеральная прокуратура Латвии начала проверку в связи с возможным неисполнением решения Конституционного суда, которое касалось порядка выплаты компенсаций собственникам земельных участков.

Проверочное производство было открыто 17 июля по поручению генерального прокурора. Поводом стало решение Конституционного суда от 10 декабря 2025 года, которым парламенту было предписано до 1 июня 2026 года принять новое регулирование.

Прокуратура уже направила запрос в Юридическую комиссию Сейма. Ведомство просит сообщить, выполнил ли парламент решение суда в установленный срок. Если нет, необходимо объяснить причины задержки, рассказать о ходе подготовки законопроекта и назвать предполагаемые сроки его принятия.

Речь идет о ситуации, когда владельцы земли получают настолько низкую плату за законное пользование своими участками, что после уплаты налога на недвижимость компенсация становится несоразмерно малой или вовсе не покрывает сумму налога.

Именно такие случаи Конституционный суд признал требующими дополнительной защиты. Суд пришел к выводу, что действующее регулирование не обеспечивает справедливого баланса между интересами собственников земельных участков и владельцев расположенных на них зданий.

Фактически парламент уже начал выполнять решение суда. В июне депутаты в первом чтении поддержали поправки к Закону о компенсации платы за законное пользование землей.

Законопроект предусматривает, что владельцы земельных участков смогут требовать компенсацию от государства, если плата за пользование землей не покрывает налог на недвижимость либо если из-за существующих ограничений права собственности они понесли финансовые убытки.

Однако документ пока не принят окончательно. Для вступления новых правил в силу поправки должны пройти второе и третье чтения в Сейме.

Таким образом, проверка Генеральной прокуратуры не означает возбуждения уголовного дела. На данном этапе ведомство выясняет, почему решение Конституционного суда не было исполнено в установленный срок и когда парламент намерен завершить принятие необходимого регулирования.