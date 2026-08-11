С прилавков наших магазинов исчезнут известные конфенты, шоколад, квас, произведенные в РФ и РБ. Но это еще не полный список...

Как уже сообщалось, на следующем заседании правительства будут приняты правила Кабмина, которые запретят ввоз в нашу страну целого ряда промышленных товаров, произведенных в Российской Федерации и Республике Беларусь, включая книги, одежду, обувь... Сегодня же правительство, дабы расширить установленный в Латвии национальный запрет на импорт продуктов российского и белорусского происхождения, поддержало поправки к закону «О развитии сельского хозяйства и села». Они создадут правовую основу для распространения запрета на импорт и на продовольственные продукты, страной происхождения которых является Россия или Белоруссия, тем самым ограничив выход этих продуктов на латвийский рынок.

"В настоящее время национальный запрет на импорт распространяется только на сельскохозяйственные и кормовые продукты, поэтому необходимо расширить сферу регулирования, распространив его и на продукты питания. Это, например, конфеты, карамели, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво.

Чтобы запрет на импорт можно было распространить и на эти группы продуктов питания, необходимо изменить Закон о развитии сельского хозяйства и села. Планируемое регулирование будет предусматривать запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения и в том случае, если их будут ввозить через другие третьи страны. При этом запрет не коснется транзита и поставок этих товаров в другие страны ЕС.

Необходимость расширения ограничений на импорт подтверждают и данные внешней торговли. в январе-июле 2026 года из России и Белоруссии в Латвию были ввезены сельскохозяйственные, кормовые и пищевые продукты на сумму 24,9 млн евро. Из них 18,3 млн евро составили сельскохозяйственные и кормовые продукты, а 6,6 млн евро — продукты питания. Задекларированными странами-получателями были как Латвия, так и другие страны ЕС.

Расширение запрета на импорт продолжает проводимую с 2022 года политику Латвии по уменьшению экономических связей с Россией и Белоруссией и укреплению безопасности Латвии. Предусмотренные законопроектом ограничения обоснованы соображениями государственной безопасности и защиты нравственности общества.

После принятия поправок к закону потребуются и поправки к правилам Кабинета министров, уточнив перечень запрещенных продуктов", - говорится в пресс-релизе министерства земледелия.