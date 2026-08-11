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Латвия призывает предупреждать о запусках баллистических ракет за сутки 1 406

Политика
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: коллаж с баллистической ракетой на стартовой площадке и глобусом
ФОТО: BB.LV/AI

Латвия присоединилась к совместному заявлению более 40 государств с призывом заранее уведомлять об испытательных запусках баллистических ракет. По мнению участников инициативы, это должно снизить риск опасных ошибок и укрепить международную безопасность.

Латвия вместе с США и рядом других государств выступила с призывом сделать обязательной практику предварительного уведомления об испытательных запусках баллистических ракет.

Совместное заявление, инициированное Соединенными Штатами, поддержали более 40 стран, включая большинство государств НАТО, а также Японию, Республику Корея, Австралию, Новую Зеландию и Украину.

Авторы документа предлагают предупреждать о предстоящих испытаниях не менее чем за 24 часа. Речь идет о запусках межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет с атомных подводных лодок, а также космических аппаратов.

В основе инициативы лежат уже существующие международные механизмы, в том числе Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, который предусматривает предварительное информирование о подобных запусках.

Поводом для заявления стало недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты в Тихоокеанском регионе. Как отмечается в документе, запуск был проведен без предварительного уведомления, что противоречит практике, которой придерживаются многие государства.

В Министерстве иностранных дел Латвии подчеркивают, что отсутствие своевременного предупреждения может привести к ошибочной оценке происходящего и создать угрозу безопасности. В условиях высокой международной напряженности подобные инциденты повышают риск недоразумений и могут осложнить ситуацию в целом.

Фактически инициатива не вводит новых международных правил, а призывает все государства — особенно обладающие ядерным оружием — соблюдать уже существующие меры транспарентности и делать их общепринятой практикой.

К совместному заявлению присоединились 41 государство, в том числе США, Латвия, Литва, Эстония, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Польша, Финляндия, Швеция, Япония, Республика Корея, Австралия, Канада и Украина.

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#НАТО #США #Украина #ядерное оружие #Япония
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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