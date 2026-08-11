Даже страшно представить, что будет в сентябре, если сейчас, в разгар лета и парламентских каникул, предложения от политиков сыпятся, как из рога изобилия! Причем, своими идеями-фикс фонтанируют не столько оппозиционеры, сколько правящие политики. Так и хочется спросить: «А где вы были раньше?!».

Выдворение иммигрантов за 48 часов

Когда этот материал готовился к печати, еще продолжалось заседание коалиционного совета, на котором правящие должны были обсудить по меньшей мере три предвыборных инициативы. Две из них — от Союза зеленых и крестьян, включая предложение принять жесткие поправки, позволяющие выдворять нелегальных мигрантов в течение 48 часов.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) предлагает срочно установить в законе четкий срок принятия решения о принудительном выдворении лиц, пребывание которых в Латвийской Республике незаконно. Как отметил председатель правления СЗК Армандс Краузе, сейчас центр размещения соискателей убежища «Муцениеки» переполнен, поэтому необходимо искать решения, как обеспечить соответствующую закону отправку нелегальных мигрантов обратно в страны их проживания или обратно в страну, откуда они прибыли в Латвию.

СЗК предлагает установить в Законе об иммиграции: если пребывание иностранца в Латвии незаконно, в течение 48 часов ответственные должностные лица смогут принять решение о принудительном выдворении. СЗК считает, что поправки к закону должны быть приняты Сеймом в срочном порядке, чтобы ответственные структуры могли начать работать и решать вопросы, связанные с нелегальной миграцией.

Против реформы больниц

Вторая инициатива связана с предложенной минздравом и уже поддержанной правительством реформой больничной сети.

«Зеленые крестьяне» выступают категорически против и приводят свои аргументы:

«Минздрав планирует осуществить реформу сети больниц, перейдя с нынешних пяти уровней больниц на три уровня — многопрофильные, региональные и локальные. Наиболее существенные изменения предусмотрены в деятельности и финансировании отделений неотложной медицины и приема пациентов, снизив фиксированный платеж за обеспечение деятельности этих отделений примерно на 16,4 млн евро в год, одновременно введя новый платеж за обеспечение поста дежурного врача.

В результате запланированных изменений риск снижения доступности услуг здравоохранения больше всего ударит по региональным и локальным больницам, особенно лечебным учреждениям в приграничье и территориях с большим расстоянием до университетских или многопрофильных больниц.

Наибольшее сокращение финансирования предусмотрено для Ливанской больницы — 100%, Прейльской больницы — 57,7%, Екабпилсской региональной больницы — 38,8% и Елгавской городской больницы — 29,5%. Опасения вызывает и сужение услуг педиатрии в Елгаве и Добеле, что может увеличить поток пациентов в детскую клиническую университетскую больницу и создать дополнительную нагрузку на ее инфраструктуру и персонал», – говорится в заявлении политиков.

Вопрос в том, удастся ли остановить реформу. Скорее всего, цель демарша «зеленых крестьян» – затянуть «решение вопроса», чтобы до выборов реформа не была принята.

Срочно переименовать улицы!

Нацобъединение, в отличие от «зеленых крестьян», не утруждает себя такими проблемами, как доступность медпомощи в регионах. Эта политическая сила придерживается трех своих ключевых направлений — борьбы с русским языком, с советским прошлым и с мигрантами из третьих стран.

Правда, последний вопрос уже перестал быть монополией партии Домбравы — эту тему, как мы видим, эксплуатируют «все, кому не лень». Поэтому Нацобъединение особо фокусируется на языке и ликвидации последствий пребывания Латвии в CCCР.

И вот вчера глава минкульта Наурис Пунтулис призвал партнеров по правительству вернуться в Сейме к инициативе теперь уже бывшего президента Эгила Левитса, который еще в 2023-году, перед завершением своих полномочий, призвал парламент принять специальный закон, обязывающий самоуправления отказаться от всех «неправильных» названий улиц и территорий.

«Недопустимо, что в Латвии все еще есть такие названия улиц, как, например, улица Пионеров. Таковая имеется в 11 населенных пунктах Латвии. Все еще есть 4 улицы Маскавас, улица Октябрьская — в 5 местах в Латвии, улицы коллаборанта Андрея Упитиса — по меньшей мере в 6 населенных пунктах. Есть улицы, названные в честь министра оккупационного правительства Паулса Леиньша в Риге и Елгаве, также в Латвии существуют такие населенные пункты, как Голодные Ручьи и Тихая Пристань.

Отказ от названий улиц, прославляющих коммунистический тоталитарный режим или лиц, поддерживавших его, создадут более латышскую среду, укрепит латышское самосознание и подтвердит свободное и демократическое государство», – заявил министр культуры, который после того, как закончил борьбу с русскими буквами на афишах и вывеске театра им. М. Чехова, решил переключиться на борьбу с названиями улиц и населенных пунктов.

Можно не сомневаться, что партнеры по коалиции поддержать этот пламенный порыв Нацобъединения. Ну кто перед выборами рискнет прослыть сторонником сохранения тоталитарного наследия!

«А может стоит заняться сперва экономикой?» - такой вопрос наверняка возникнет у дотошных читателей. На это в коалиции могут ответить, что для внедрения экономических инициатив уже просто нет времени — выборы 3-го октября!

Продлить и повысить пособия, но… не сейчас

Справедливости ради заметим, что коалиционные политики вышли с целым рядом предложений – правда, не экономических (как заработать), а социальных (как потратить). Впрочем, и на последние рассчитывать особо не стоит – одно из таких новшеств вступит в силу лишь январь 2028-го года.

Речь идет о предложении минблага объединить два вида пособия, которые выплачиваются родителям в первые полтора года жизни ребенка. Это – а) пособие по уходу за ребенком и б) родительское пособие. Минблаг предложило выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, или примерно 18 месяцев, а также увеличить размер замещения дохода до 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 43,75% или 60%.

Сейчас родителям приходится разбираться в двух разных пособиях, при рождении ребенка выбирать период выплаты родительского пособия, а также учитывать особенности взаимодействия этих двух выплат, отмечает министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

Новый подход предусматривает отказ от такой системы и создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения.

...До выборов остается полтора месяца и половина коалиции фактически ведет борьбу за политическое выживание. Поэтому партии власти вынуждены быть еще более активными, чем оппозиция.