В эти часы продолжается заседание правительства и в его рамках планируется заслушать доклад министра юстиции Эдвардса Смилтенса под названием - «О решениях по надзору за деятельностью политических партий».

Этот многостраничный документ посвящен тому, как улучшить контроль за работой политических партий и ускорить процесс ликвидации тех или иных политических партий.

В докладе сообщаетс, что по состоянию на 2 июня 2026 года в реестре политических партий было зарегистрировано 85 политических партий и объединений политических партий (72 политических партии и 13 объединений политических партий). В процессе ликвидации находятся 19 политических партий и 5 объединений политических партий (деятельность 15 политических партий и 4 объединений политических партий прекращена по решению суда, в свою очередь деятельность 4 политических партий и 1 объединения политических партий прекращена решением органа управления политической партии). Процессы ликвидации более 5 лет (начаты до 2020 года) имеют 14 политических партий и 4 объединения политических партий (21% от зарегистрированных политических партий).

В минюсте пришли к выводу, что в отдельных случаях процесс ликвидации партий можно было бы ускорить, к примеру, принимая решения о ликвидации вне суда - по решениж KNAB или Регистра предприятий. То бишь - в случае тех или иных нарушений (не предоставление отчетов о деятельности партий, финансовые нарушения в деятельности партий и т.п.). При этом у партий сохраняется право оспорить это решение в суде.

Прекращение деятельности политических партий по решению РП или KNAB обеспечило бы ликвидацию тех политических партий, которые зарегистрированы в регистре политических партий, но практически свою деятельность долгое время не ведут и не выполняют возложенные на них обязанности. Кроме того, такие политические партии не находились бы в длительных процессах ликвидации, учитывая, что их деятельность была бы прекращена по решению РП или KNAB.

Еще одна проблема - численность партий и, что называется, пофамильный состав партий. Зачастую, крайне сложно проверить актуальный численный состав партий, при этом есть вероятность, что те или иные латвийцы даже не подозревают, что являются еще членами тех или иных партий.

"Поскольку в регистр политических партий члены политической партии не вносятся, в РП невозможно проверить, соответствует ли указанная в реестрах нформация о членах партии и все ли указанные в списке лица реально существуют, и не указано ли одно и то же лицо в реестрах членов нескольких партий. Однако проблема не только в том, что не проверяются содержащиеся в списках данные о членах, но и не ведется контроль, действительно ли состоящие в списках лица являются членами партии и сведения в реестрах членов действительно актуализируются", - констатировали представители минюста.

Если лицо обращается в РП с просьбой провести проверку, имеется ли оно в регистре членов конкретной политической партии, такая информация вручную проверяется и интересу предоставляется. Но в РП невозможно провести проверку того, есть ли конкретное лицо в регистре членов какой-либо политической партии.

Общество «общество за открытость — Delna» предлагает рассмотреть возможность рассылки РП информационного электронного письма лицам, включенным в списки членов политических партий, о том, что они являются членами партий, тем самым частично устранив проблему, что люди сами не зная были включены в списки членов политических партий. Указанное предложение является дискуссионным, когда будут внесены другие поправки в закон о политических партиях. При этом следует учитывать, что РП следовало бы создать техническое решение, чтобы реализовать такое предложение, а это, в свою очередь, означает, что это можно было бы сделать только тогда, когда для этого будет доступно финансирование из госбюджета.