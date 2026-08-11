Итак, Латвия начала спецоперацию с целью уменьшение или даже полного прекращения проникновения в страну нелегальных мигрантов - главным образом, с территории Белоруссии. Глава МВД Янис Домбрава на сегодняшней пресс-конференции сообщил, что накануне был обнаружен первый тоннель - в местечке Силене, - который был выкопан для организации переправки мигрантов в Латвию, то бишь на территорию Евросоюза. Недалеко от тоннеля удалось обнаружить и присыпанных землей нелегальных мигрантов.

Совместная с силами минобороны операция, как отметил Домбрава, позволит существенно уменьшить давление на Латвию мигрантов, в планируемое ужесточение наказание отобьет у организованных групп перевозчиков желание заниматься этой преступной деятельностью.