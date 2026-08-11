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Найден первый тоннель для проникновения нелегальных мигрантов! 4 402

Политика
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава

Глава МВД Янис Домбрава

Глава МВД Янис Домбрава надеется, что спецоперация позволит прекратить проникновение нелегальных мигрантов.

Итак, Латвия начала спецоперацию с целью уменьшение или даже полного прекращения проникновения в страну нелегальных мигрантов - главным образом, с территории Белоруссии. Глава МВД Янис Домбрава на сегодняшней пресс-конференции сообщил, что накануне был обнаружен первый тоннель - в местечке Силене, - который был выкопан для организации переправки мигрантов в Латвию, то бишь на территорию Евросоюза. Недалеко от тоннеля удалось обнаружить и присыпанных землей нелегальных мигрантов.

Совместная с силами минобороны операция, как отметил Домбрава, позволит существенно уменьшить давление на Латвию мигрантов, в планируемое ужесточение наказание отобьет у организованных групп перевозчиков желание заниматься этой преступной деятельностью.

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#Латвия #миграция #преступность #безопасность #Евросоюз
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Эдуард Эльдаров
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