Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что утвержденный бизнес-план airBaltic задает правильное направление развития компании, однако его успех будет зависеть от поддержки кредиторов, интереса инвесторов и готовности провести глубокую реструктуризацию.

Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что новый бизнес-план airBaltic является необходимым шагом для вывода национальной авиакомпании из сложной финансовой ситуации. Однако, по его словам, одного утверждения документа недостаточно — теперь он должен убедить кредиторов, потенциальных инвесторов и государство.

Выступая на заседании правительства, глава Кабинета министров подчеркнул, что ситуация в airBaltic остается очень серьезной и власти намерены открыто говорить об этом с обществом.

По словам Кулбергса, авиакомпания вступила в решающий этап своего развития. На дальнейшую судьбу перевозчика будут влиять сразу несколько факторов: финансовое положение компании, оценки международных рейтинговых агентств, переговоры с держателями облигаций и необходимость привлечения 225 млн евро временного финансирования.

Премьер отметил, что вопрос уже не в том, нужны ли airBaltic серьезные изменения, а в том, насколько быстро удастся их реализовать. При этом он подчеркнул стратегическое значение авиакомпании для Латвии — с точки зрения международного авиасообщения, развития аэропорта Риги, туризма и привлечения инвестиций.

В то же время Кулбергс дал понять, что стратегическая важность перевозчика не означает автоматической государственной поддержки. Если компании понадобится дополнительный капитал, решение должно предусматривать участие частных инвесторов, кредиторов и полноценную реструктуризацию бизнеса.

Фактически правительство рассчитывает, что ответственность за финансовое оздоровление airBaltic будет разделена между государством и частным сектором, а не полностью ляжет на налогоплательщиков.

Премьер также подверг критике решения предыдущих властей, заявив, что нынешние проблемы компании стали следствием ошибок прошлых лет. По его словам, именно тогда была заложена основа нынешнего кризиса.

"Проблемная ситуация была «забетонирована» при предыдущем правительстве, когда некомпетентность тогдашнего министра сообщения достигла своего апогея", — заявил премьер.

В ближайшие недели, как считает глава правительства, станет понятно, готовы ли кредиторы поддержать предложенную схему, удастся ли привлечь необходимое временное финансирование и сможет ли обновленный бизнес-план заинтересовать стратегических инвесторов.

Министру сообщения Рихарду Козловскису поручено совместно с советом и руководством airBaltic, а также международными консультантами продолжить переговоры с кредиторами и искать нового стратегического инвестора.

Одним из ключевых этапов станет повторное голосование держателей облигаций. Именно от его результатов во многом будет зависеть дальнейшая финансовая модель компании.

Если впоследствии потребуется дополнительное государственное финансирование, которое потребует одобрения парламента, окончательное решение будет принимать Сейм. Уже на этой неделе обновленный бизнес-план airBaltic представят бюджетной комиссии парламента.

Напомним, утвержденный советом компании бизнес-план предусматривает привлечение 225 млн евро временного финансирования, сокращение запланированного авиапарка примерно со 100 до 40 самолетов к 2031 году и переход к стратегии, ориентированной прежде всего на финансовую устойчивость, а не на быстрый рост.

Тем временем международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило кредитный рейтинг airBaltic сразу на две ступени — с CCC+ до CCC-. Агентство считает, что в ближайшие недели рейтинг может быть снижен до уровня дефолта, если авиакомпания не договорится с держателями облигаций и не привлечет необходимое финансирование.