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Зачем Латвия вкладывает миллионы в закрытые пункты пропуска на границе 1 454

Политика
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: граница
ФОТО: LETA

Правительство Латвии поддержало развитие электронной системы управления пересечением границы не только на действующих, но и на закрытых пунктах пропуска «Силене» и «Виентули». Власти считают, что это позволит избежать более высоких затрат в будущем, хотя с таким подходом согласились не все министры.

Кабинет министров поддержал предложение Министерства сообщения включить закрытые пункты пропуска «Силене» и «Виентули» в проект по созданию электронной системы управления пересечением границы.

Сейчас такая система уже действует в трех работающих пунктах — «Терехово», «Гребнево» и «Патерниеки», где с октября прошлого года для автомобилей действует обязательная электронная очередь.

Несмотря на то что пункты «Силене» и «Виентули» остаются закрытыми и решение о возобновлении их работы пока не принято, власти предлагают заранее построить там необходимую инфраструктуру.

По расчетам Министерства сообщения, реализация проекта сразу на пяти пунктах пропуска обойдется примерно в 2,82 млн евро без НДС. Если же сейчас ограничиться только действующими переходами, а позже отдельно оборудовать закрытые пункты, общие расходы возрастут примерно до 3,23 млн евро.

Иными словами, государство рассчитывает потратить больше сейчас, чтобы избежать еще больших расходов в случае, если в будущем возникнет необходимость открыть эти пограничные переходы. По оценке специалистов, развертывание системы после такого решения может занять около двух лет.

Вместе с тем такой подход поддержали не все члены правительства. Министр внутренних дел Янис Домбрава выступил против финансирования работ на закрытых пунктах пропуска, заявив, что необходимости в таких вложениях сейчас нет.

В Министерстве сообщения, в свою очередь, отмечают, что создаваемая инфраструктура будет использоваться не только для электронной очереди. Она пригодится для видеонаблюдения, защищенной передачи данных, контроля доступа, связи, а также других задач по охране государственной границы.

В результате правительство поддержало строительство и оснащение системой пяти пунктов пропуска — «Терехово», «Гребнево», «Патерниеки», «Силене» и «Виентули».

Во время обсуждения министры также пришли к выводу, что необходимо отдельно оценить будущие расходы на содержание системы. Предложение отложить рассмотрение вопроса не поддержали, однако поручение подготовить такую оценку будет включено в протокольное решение правительства.

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#Латвия #министры #инфраструктура #финансирование #министерство сообщения #правительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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