Сегодня в 9:30 в Кабинете министров состоится пресс-конференция, на которой представители правительства проинформируют о дополнительных мерах безопасности на восточной границе Латвии, сообщила пресс-секретарь Кабинета министров Лаура Крастиня.

В пресс-конференции примут участие премьер-министр Андрис Кулбергс, руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле, министр обороны Райвис Мелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава.

Как сообщалось, на прошлой неделе премьер-министр заявил, что в августе будут предприняты существенные превентивные действия со стороны ведомств внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе Латвии и Беларуси, которая одновременно является внешней границей Европейского союза.

Премьер подчеркнул, что для обеспечения государственной безопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции.

Он отметил, что закрытие пограничного пункта "Патерниеки" на латвийско-белорусской границе является одним из вариантов таких мер, хотя поток нелегальной миграции наблюдается не на конкретном пограничном пункте, а на участках границы вне его.

На вопрос о том, в какой степени экономические соображения влияют на возможность пока не закрывать "Патерниеки", премьер ответил, что главным является безопасность.

Домбрава со своей стороны подтвердил, что достигнута договоренность о еще более тесном сотрудничестве Министерства внутренних дел с Министерством обороны и Национальными вооруженными силами, чтобы предотвратить проникновение в Латвию нарушителей границы.

"Также оцениваются различные другие варианты, как действовать, чтобы свести число [нелегальных мигрантов] к нулю", - сказал министр.

На просьбу прокомментировать решение правительства все же не закрывать по его предложению пограничный пункт "Патерниеки", министр ответил, что приостановка работы конкретного пограничного пункта является одним из вариантов.

Говоря об обстоятельствах, при которых правительство могло бы вернуться к этому вопросу, министр указал, что в других странах подобные решения принимались при обострении проблем на пунктах пограничного контроля. Соответственно, в таких обстоятельствах решение о закрытии пограничного пункта может быть принято быстро.