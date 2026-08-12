Итак, сегодня комиссия Сейма по обороне и внутренним делам рассмотрела те поправки, которые поступили к возвращенному президентом Закону об иммиграции. Здесь очень важно пояснить: в соответствии с Конституцией депутаты и министры вправе подавать изменения только в те статьи и в те формулировки статей, на которые указал президент или точнее - по которым у него были возражения.

Поэтому часть поправок даже не рассматривалась, поскольку не соответствовала порядку повторного рассмотрения закона. Но интересно то, что та поправка, которая отвечала духу и букве письма президента Сейму в итоге комиссией была отклонена.

Так глава государства, возвращая закон, призвал парламентариев все-таки сохранить возможность гражданам дружеских Латвии государств - стран ЕС, НАТО, OECD, других стран, гражданам которые для въезда в ЛР не требуется виза, получить ВНЖ в обмен на покупку недвижимости. И в соответствии с пожеланиями президента министерство экономики подготовила свои поправки. Поправки позволили бы заработать и казне, и предпринимателям, и способствовали бы развитию рынка недвижимости и привлечению инвестиций.

Однако большинство членов комиссии Сейма, испугавшись гнева избирателей, многим из которых не нравятся даже богатые иностранцы, эти предложения минэкономики отклонили.

Что же дальше? Скорее всего, и на рассмотрении поправок на пленарном заседании Сейма 20-го августа предложения минэкономики будут отклонены. Теоретически президент, поскольку возвращенный им закон все-таки будет изменен, может снова вернуть его в парламент. Однако он наверняка этого делать не будет - в условиях предвыборной истерии нет смысла пытаться править ну очень политизированный закон. Уже в ноябре в свои права вступит новый Сейм и Ринкевич вполне сам может выйти с теми или иными поправками в Закон об иммиграции. И тогда шансы, что депутаты прислушаются к президенту, будут гораздно выше.