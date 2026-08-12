В Латвии снова спорят о том, нужны ли стране иностранные рабочие. Министр внутренних дел Янис Домбрава считает, что массовый импорт дешевой рабочей силы выгоден прежде всего несознательным работодателям.

В рамках цикла политических дебатов "Tiešs jautājums" ("Прямой вопрос") представители партий спорили о миграции и необходимости привлечения иностранной рабочей силы в Латвию. Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) выступил против массового привлечения работников из-за рубежа. По его мнению, утверждение о том, что Латвии необходимо массово привозить рабочих из других стран ради поддержания экономики, является мифом.

"Это миф, что нам нужно привозить массы работников из дружественных республик, чтобы только наша экономика работала. Нет, это интерес отдельных предпринимателей - платить меньше, а заставлять их работать дольше", - заявил министр.

По его словам, именно такая проблема была выявлена в ходе работы парламентской следственной комиссии. Домбрава утверждает, что в ряде случаев иностранным работникам платят меньше, чем местным, а условия их труда могут оставаться практически без контроля. "Они готовы работать по 12 или 14 часов в день. Ни одна контролирующая институция не способна за этим уследить. Часто это шесть-семь дней в неделю", - сказал министр.

Домбрава считает, что широкое использование дешевой иностранной рабочей силы в долгосрочной перспективе может создавать проблемы для экономики Латвии. Если работодатели не смогут закрывать дефицит кадров за счет дешевых работников из-за рубежа, им, по его мнению, придется искать другие решения. "Если нет такого дешевого иностранного труда, предприятие начинает думать об эффективности, модернизации, внедрении различных технологий", - отметил министр.

При этом Домбрава подчеркнул, что не выступает против привлечения высококвалифицированных специалистов, если они действительно необходимы стране. "Если Латвия решит, что нам нужно строить атомные электростанции, понятно, что мы должны привлекать специалистов - из Германии, Японии, Кореи или откуда-либо еще, которые смогут предоставить нам необходимую экспертизу", - сказал он.

Однако массовое привлечение работников для выполнения наиболее простых задач министр считает экономически сомнительным. "В случае Латвии мы уже говорим о людях, которые выполняют самые простые работы, где вклад в национальную экономику незначителен. Это скорее искажает конкуренцию", - заявил Домбрава.