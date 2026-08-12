Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Домбрава рассказал, зачем на границе с Беларусью начали операцию «Оборотень» 5 1381

Политика
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: нелегальные мигранты
ФОТО: пресс-фото

Латвия начала операцию «Оборотень», направленную на усиление охраны границы с Беларусью. По словам министра внутренних дел Яниса Домбравы, власти намерены расширить участие различных служб, усилить обмен информацией и повысить скорость реагирования на ситуацию в приграничье.

На латвийско-белорусской границе стартовала операция «Оборотень», цель которой — усилить контроль в условиях продолжающегося миграционного давления. Об этом в эфире программы «900 секунд» на TV3 сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава.

По его словам, операция предусматривает не только увеличение числа задействованных сотрудников, но и более тесное взаимодействие между государственными службами.

До сих пор основную работу на границе выполняли Государственная пограничная охрана и Государственная полиция. Теперь к охране государственной границы привлекут дополнительные силы и технические средства.

«Необходимо повысить эффективность реагирования на гибридную войну, которую Беларусь ведет против Латвии», — заявил Домбрава.

Министр пояснил, что в рамках операции особое внимание уделят обмену информацией между ведомствами, оперативной передаче данных и использованию современных технологий наблюдения.

По его словам, усиленный контроль позволит быстрее выявлять возможные нарушения и оперативнее реагировать на изменения ситуации в приграничной зоне.

Домбрава также прокомментировал сообщения об обнаруженном недавно подземном тоннеле на границе. Он подчеркнул, что этот случай не стал причиной начала операции.

«Решение о проведении операции было принято заранее, а туннель обнаружили уже после этого», — отметил министр.

Еще одной задачей операции станет расширение международного сотрудничества. В настоящее время Латвию уже поддерживают партнеры из Финляндии, Литвы и Эстонии.

При этом конкретных сроков завершения операции пока не называют.

«Сейчас главная задача — снизить и остановить давление, оказываемое на Латвию», — подчеркнул Домбрава.

В последние годы Латвия регулярно усиливает охрану восточной границы на фоне роста числа попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Новая операция должна объединить ресурсы различных служб и повысить эффективность работы в приграничье.

Власти не называют дату завершения операции, отмечая, что она будет продолжаться столько, сколько потребуется для стабилизации ситуации на границе.

Напомним, ранее были опубликованы фото первого туннеля, через который мигранты проникли в Латвию.

×
Читайте нас также:
#Латвия #гибридная война #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Предвыборная кампания в самом разгаре. Эксклюзив!
Изображение к статье: коллаж с баллистической ракетой на стартовой площадке и глобусом
Изображение к статье: граница
Изображение к статье: airBaltic и Кулбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: трактор с картофелем
Бизнес
Изображение к статье: Три породы собак, идеально подходящие для жизни в небольшой квартире
В мире животных
Изображение к статье: Фемида
Политика
Изображение к статье: Глаза
Люблю!
1
Изображение к статье: Rietumu Banka провел эмиссию облигаций Grand Credit
Бизнес
Изображение к статье: Руководство Фонда интеграции общества на пресс-конференции
Политика
1
Изображение к статье: трактор с картофелем
Бизнес
Изображение к статье: Три породы собак, идеально подходящие для жизни в небольшой квартире
В мире животных
Изображение к статье: Фемида
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео