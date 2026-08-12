Сегодня вечером во время дискуссии в прямом эфире программы "Kas notiek Latvijā?" на Латвийском ТВ лидеры трех политических сил - Союза зеленых и крестьян, "Латвия на первом месте" и "Суверенная власть-Младолатыши",- высказались за то, что необходимо переходить на такую систему, когда президента выбирает народ, а не 100 депутатов Сейма. Такой вариант - всенародных выборов президента, - не исключили и "Прогрессивные". Нацобъединение пока этот вопрос не обсуждало, а Объединенный список и "Новое Единство" не поддерживают "такого рода эксперименты".