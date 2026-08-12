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Доживем до всенародных выборов президента? 1 150

Политика
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президентский дворец

Флаги над президентским замком

Политики перед выборами снова заговорили о смене системы выборов главы государства.

Сегодня вечером во время дискуссии в прямом эфире программы "Kas notiek Latvijā?" на Латвийском ТВ лидеры трех политических сил - Союза зеленых и крестьян, "Латвия на первом месте" и "Суверенная власть-Младолатыши",- высказались за то, что необходимо переходить на такую систему, когда президента выбирает народ, а не 100 депутатов Сейма. Такой вариант - всенародных выборов президента, - не исключили и "Прогрессивные". Нацобъединение пока этот вопрос не обсуждало, а Объединенный список и "Новое Единство" не поддерживают "такого рода эксперименты".

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#выборы #президент #Сейм #депутаты #политика
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Эдуард Эльдаров
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