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Экс-министр обороны обвинил премьер-министра в дезинформации 0 256

Политика
Дата публикации: 12.08.2026
LETA
Изображение к статье: Спрудс
ФОТО: LETA

Заявления премьер-министра Андриса Кулбергса ("Объединенный список", ОС) о том, что для ранее закупленных в Латвии противодронных систем "забыли" купить необходимые боеприпасы, являются дезинформацией, заявил бывший министр обороны, депутат Сейма Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Спрудс сказал, что системы противовоздушной обороны были закуплены и никакие боеприпасы не были "забыты". Он пояснил, что речь идет о дронах-перехватчиках латвийского предприятия "Origin Robotics", которые тестируются и начали закупаться еще в конце 2025 года.

По словам Спрудса, для полной интеграции их в систему противовоздушной обороны Латвии необходимо добавить взрывчатые вещества. Он указал, что для оснащения этих дронов взрывчаткой были выбраны два пути: при активном участии Национальных вооруженных сил (НВС) продумать, как использовать уже имеющиеся взрывчатые вещества, и параллельно велся поиск решений для международных поставок в соответствии со стандартами НАТО.

"Понятно, что на международных рынках число таких поставщиков очень ограничено, поскольку таких дронов-перехватчиков в НАТО в целом очень мало. Фактически мы и являемся теми, кто поставляет такие дроны-перехватчики", - пояснил Спрудс.

Бывший министр добавил, что была достигнута договоренность с польской компанией о том, что эти дроны-перехватчики могут быть оснащены взрывчатыми веществами, боеприпасами, адаптированными именно для этих дронов, для их размещения на границе.

"Таким образом, эта проблема была известна с самого начала, ничего здесь не было "забыто", над этим работали", - сказал Спрудс, отметив, что НВС совместно с Государственным центром оборонной логистики и закупок было поручено прийти к конкретному решению.

Спрудс добавил, что после произошедшего в марте инцидента с дронами он распорядился, чтобы в апреле на границе были размещены оснащенные дроны-перехватчики. "Очевидно, это потребовало еще некоторого времени, но я очень надеюсь, что сейчас эти дроны-перехватчики уже размещаются в большом количестве", - сказал депутат.

Как сообщалось, Кулбергс в интервью для рубрики подкаста LETA "Политики! Что это вообще было?!" заявил, что для ранее закупленных в Латвии противодронных систем не были куплены необходимые боеприпасы.

Кулбергс высказался об этом, отвечая на вопросы об инцидентах с дронами и работе бывшего министра обороны Андриса Спрудса. На вопрос, идет ли речь о системах, закупленных во времена Спрудса, для которых не были куплены необходимые боеприпасы, Кулбергс от конкретного ответа отказался.

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#Андрис Спрудс #НАТО #Латвия #дезинформация #оборона #дроны #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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