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Фонд интеграции «разберут по частям»? 1 65

Политика
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Руководство Фонда интеграции общества на пресс-конференции

Руководство Фонда интеграции общества на пресс-конференции

Наурис Пунтулис знает, кому следует передать функцию поддержки СМИ.

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) в прямом эфире Латвийского ТВ дал понять, что судьба Фонда интеграции общества (SIF) решится в самое ближайшее время. Очевидно, что Фонд в его нынешнем виде перестанет существовать!

Функциональный аудит, который был начат еще при прежнем правительстве, близок к завершению.

"В аудите SIF предложены четыре сценария будущего, в том числе ликвидация фонда. В понедельник на моеи столе будет доклад рабочей группы о сценариях развития фонда, который в течение недели будет передан на оценку правительства", - сообщил глава минкульта.

По его мнению, SIF, в первую очередь, следовало бы деполитизировать и, возможно, изменить и бренд фонда, поскольку слово «интеграция» не включает контент, которым занимается Фонд.

«Возможно, некоторые функции следовало бы передать. Например, Фонд поддержки СМИ - это не то место, где должны приниматься политические решения, поэтому его можно было бы передать Национальному совету по электронным СМИ, другие функции можно было бы передать Госканцелярии, которая не такая политическая», — отметил Пунтулис. — Модель SIF на самом деле не работает и это не зависит от того или иного созыва Сейма".

Кроме того, убежден министр, следует улучшить надзор за реализацией проектов SIF.

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#СМИ #Латвия #реформы #проекты #политика
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Эдуард Эльдаров
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