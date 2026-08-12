Генеральный прокурор Армин Мейстер предложил скорректировать рассматриваемые Сеймом поправки к Уголовно-процессуальному закону, чтобы избежать массового пересмотра старых дел о конфискации имущества, полученного преступным путем, и не допустить перегрузки судов и прокуратуры.

Генеральная прокуратура направила в Юридическую комиссию Сейма предложения по изменению законопроекта, который расширяет возможности пересмотра решений о конфискации имущества, признанного полученным преступным путем.

По словам генерального прокурора Армина Мейстера, действующая редакция поправок, уже поддержанная парламентом во втором чтении, позволяет пересматривать такие решения по широкому кругу «иных обстоятельств». В прокуратуре считают, что без дополнительных ограничений это может привести к массовому пересмотру дел, решения по которым вступили в законную силу много лет назад.

Чтобы избежать такой ситуации, предлагается установить переходный порядок. Согласно инициативе, заявления о пересмотре по новым «иным обстоятельствам» можно будет подавать только по тем делам, решения по которым вступили в силу уже после вступления соответствующей нормы закона.

Одновременно Генеральная прокуратура предлагает сохранить возможность возобновления уголовного процесса в случаях, когда по основному уголовному делу, из которого ранее были выделены материалы о преступном имуществе, впоследствии вынесен оправдательный приговор.

Еще одно предложение касается распределения нагрузки внутри прокуратуры. Сейчас рассмотрением дел по вновь открывшимся обстоятельствам занимается только старший прокурор Департамента уголовного права. Мейстер предлагает расширить круг уполномоченных прокуроров, чтобы к этой работе при необходимости могли привлекаться сотрудники других подразделений Генеральной прокуратуры.

Фактически прокуратура предлагает не отменить возможность пересмотра таких дел, а сделать механизм более управляемым, чтобы избежать резкого увеличения количества заявлений и затягивания рассмотрения других уголовных процессов.

В ведомстве предупреждают, что без четких переходных норм суды и прокуратура могут столкнуться с большим количеством обращений по давно завершенным делам. Это потребует дополнительных кадровых и финансовых ресурсов и может увеличить сроки рассмотрения других производств.

Поправки, вокруг которых возникла дискуссия, также предусматривают другие существенные изменения. В частности, суд сможет в исключительных случаях оставить недвижимость добросовестному приобретателю, если возврат имущества первоначальному владельцу не обеспечит справедливого результата. Кроме того, депутаты уже поддержали предложения о возможности пересматривать решения о конфискации имущества без ограничения по срокам при появлении новых существенных обстоятельств, а также разрешить адвокатам подавать соответствующие заявления от имени владельцев имущества.

Теперь Генеральная прокуратура призывает Юридическую комиссию Сейма включить предложенные ею уточнения в законопроект перед его рассмотрением в третьем чтении.