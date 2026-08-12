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«Купили системы, но забыли боеприпасы»: громкое заявление премьера Латвии о защите от дронов 1 98

Политика
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: военный беспилотник, боеприпасы и Кулбергс

Изображение: LETA/BB/AI.

ФОТО: Global Look Press

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что для ранее закупленных систем борьбы с беспилотниками не были приобретены необходимые боеприпасы. При этом он не уточнил, о каких именно системах идет речь и кто несет ответственность за такую ситуацию.

Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что при одной из закупок систем борьбы с беспилотниками Латвия приобрела оборудование, но не обеспечила его необходимыми боеприпасами.

Об этом глава правительства рассказал в интервью агентству ЛЕТА, отвечая на вопросы о недавних инцидентах с беспилотниками и состоянии системы противодействия таким угрозам.

«Системы мы купили, а боеприпасы забыли приобрести», — заявил Кулбергс. При этом он не раскрыл, о какой именно закупке идет речь, не назвал конкретный тип вооружения и не уточнил, какое ведомство отвечало за этот процесс.

Журналисты также спросили премьера, связано ли это с решениями, принятыми во время работы бывшего министра обороны Андриса Спрудса. Однако Кулбергс не стал напрямую подтверждать или опровергать такую связь.

По словам главы правительства, он пока не может раскрыть больше подробностей, поскольку вопросы, связанные с инцидентами с беспилотниками и оборонными возможностями страны, продолжают рассматриваться.

Фактически премьер дал понять, что существующая система защиты от беспилотников требует серьезной доработки. По его словам, Латвия нередко называет себя «сверхдержавой в сфере дронов», однако за такими заявлениями не всегда стоит соответствующая практическая готовность.

Кулбергс сообщил, что сейчас ведется работа над созданием единой системы противодействия беспилотникам. Она должна объединить возможности Государственной пограничной охраны и Министерства обороны и обеспечить более эффективный контроль воздушного пространства.

При разработке этой системы, по словам премьера, используется и украинский опыт. Предполагается, что основную роль в борьбе с беспилотниками будут играть специализированные средства радиоэлектронной борьбы и другие системы противодействия дронам, а не дорогостоящие ракеты.

Андрис Спрудс занимал пост министра обороны с сентября 2023 года по май 2026 года. Однако Кулбергс не уточнил, относится ли упомянутая им ситуация с отсутствием боеприпасов к решениям, принятым именно в этот период.

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#вооружение #Латвия #безопасность #дроны #правительство #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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