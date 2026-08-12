Группа из 41 государства, включая Латвию, выступила с заявлением, в котором потребовала от всех стран, особенно ядерных держав, предоставлять предварительные уведомления о пусках баллистических ракет и ракет-носителей не менее чем за 24 часа.

Латвия, США, Германия, Испания, Норвегия и еще 36 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали государства заблаговременно оповещать о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей (РКН). Текст заявления, в частности, опубликован на сайте постпредства США при ООН.

«Недавняя деятельность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе не соответствовала стандартной практике, принятой большинством государств для уведомления и предотвращения конфликтных ситуаций при пусках МБР, БРПЛ и РКН. Проведение испытаний баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, без достаточного заблаговременного уведомления и предоставления деталей опасно и нарушает мир и безопасность стран, находящихся вблизи этих испытаний», — говорится в совместном заявлении.

В заявлении подчеркивается, что все страны, особенно ядерные державы, должны уведомлять о пусках МБР, БРПЛ и ракет-носителей не менее чем за 24 часа. В уведомлении следует указывать класс ракеты, окно пуска, район старта и планируемое направление.

Заявление подписали Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Республика Маршалловы Острова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония и Япония.

Россия и Северная Корея в списке не значится.