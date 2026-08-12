Крепитесь! Предвыборная кампания в Латвии скоро войдет в самую горячую фазу, и политики обрушатся на нас, используя все возможные информационно-визуальные каналы!

Финансы и ограничения

Поскольку до выборов остается чуть более полутора месяцев, уже можно сделать выводы об особенностях нынешней агитационной кампании. Но до выводов хотим, уважаемые читатели, напомнить о существующих основных ограничениях в ходе предвыборной кампании.

Первое ограничение – финансовое. При старте во всех пяти избирательных округах размер предвыборных расходов одной партии или объединения партий с 6 июня по 3 октября 2026 года может составлять 1 039 582 евро. Эти деньги поделят по регионам. В Риге можно потратить 381 010 евро, в Видземе – 267 091 евро, в Латгалии – 131 312 евро, в Курземе – 121 367 евро, в Земгале – 138 801 евро.

Второе ограничение – языковое. На выборах в Сейм платная агитация разрешена только на латышском языке.

Третье ограничение – за месяц до выборов запрещена платная предвыборная агитация на ТВ.

Итак, как же проходит нынешняя предвыборная кампания?

Кандидаты на табло

Начнем с привычных или, если хотите, с традиционных инструментов агитации.

Так почти все политические силы, представленные в нынешнем Сейме, не стали отказываться от старых добрых плакатов – правда, теперь они из бумажных перешли в электронные: лица политиков можно лицезреть на больших электронных экранах.

При этом если одни партии пытались разнообразить рекламы, помещая на рекламные табло двух-трех или даже больше кандидатов, то другие пошли простым путем: чтобы не «пудрить людям голову», они поместили на плакат только своего лидера – он же, как правило, кандидат в премьеры.

Важно подчеркнуть: теле-радио рекламу партии от выборов к выборов задействуют все в меньшем объеме. Возможно, политики решили, что, с учетом изменения тенденций на медийном рынке, это дорого и неэффективно. Заметим, что активно радиорекламу те или иные политические силы использовали до начала официальной предвыборной кампании.

Если народ не идет к политикам, то...

Еще один инструмент – образно говоря, встречи во дворах, – и на этих выборах используется очень широко. При этом кандидаты в депутаты, дабы привлечь внимание публики, используют разные уловки – инициируют сборы подписей жителей за что-то или против чего-то, устанавливают свои палатки во время шествий и мероприятий в рамках дня города (праздник Даугавпилса, Юрмалы, Лудзы, Сабиле, Лимбажи, Цесиса...).

Понятно, что если политики завлечь народ не могут, то они сами идут туда, где ожидается большое скопление народа.

Редкостью в последние два-три года стали... предвыборные партийные газеты. Это связано опять-таки с тем, что печатную продукцию очень сильно потеснили электронные СМИ и социальные сети. Да стоимость печати резко подорожала. Тем не менее и на этих выборах – в сентябре, – несколько партий все-таки выпустят и личные предвыборные газеты.

Прежде всего это те политические силы, которые ориентируются на людей предпенсионного и пенсионного возраста, а также на сельских избирателей.

Депутат на тракторе, а министр – на мотоцикле

Но, конечно, самую бурную активность кандидаты в депутаты, партии и объединения развернули в социальных сетях! Особенно этот инструмент помогает новым политическим силам, которые не имеют госфинансирования и вынуждены полагаться только на пожертвования и на милость спонсоров, а их еще надо найти...

В социальных сетях кандидаты на этих выборах демонстрируют недюжинную активность и фантазию. Даже ведущие политики – депутаты и министры, – чтобы хоть как-то выделиться, устраивают гонки на мотоциклах по пересеченной местности, садятся за штурвал комбайнов и тракторов (!), катают других кандидатов на мопедах и даже прыгают с парашютом. А поездки на велосипедах и утренняя пробежка уже стали повседневным занятием кандидатов в депутаты.

Все эти ролики сыпятся на избирателей со всех популярных социальных сетей.

Несут информацию в массы

Также в эту предвыборную кампанию с головой окунулись блогеры – то есть комментаторы и создатели видео-контента в социальных сетях. Блогеры и сами активно комментируют действия тех или иных партий и отдельных кандидатов, и берут у кандидатов интервью, и спорят на почве политических пристрастий между собой, и занимаются разоблачением других блогеров, которые якобы ангажированы или искажают информацию...

Примечательно: у каждого популярного блогера есть своя группа фанатов – каждая группа живет в своем интернет-пузыре и, зачастую, крайне некритично относится к тому, что их любимый «проповедник» говорит. Увы, очень многие интернет-пользователи не обладают навыками проверки достоверности информации и стало быть легко становятся жертвами манипуляций и дезинформации.

ИИ: дешево и сердито

Однако главная особенность нынешней предвыборной кампании не связана с видео и фото кандидатов в депутаты. Главная особенность в том, что именно на этих выборах чрезвычайно активно используется искусственный интеллект (ИИ). Использование ИИ на этих выборах можно разделить на три части.

Первая часть – ИИ используют сами кандидаты в депутаты, чтобы еще более красиво себя преподнести.

Вторая часть – ИИ используют сторонники (группа поддержки) конкретных партий и кандидатов, чтобы лучше представить своих фаворитов.

И третья часть – это использование ИИ с целью очернения партий и (или) кандидатов в депутаты. Здесь важно отметить, что в этом случае изготовители-распространители подобной дезинформации о кандидатах в депутатах и о действующих должностных лицах рискуют оказаться на скамье подсудимых.

На финишной прямой

Так или иначе, но впереди нас ждет последняя волна предвыборной агитации. Наряду с прямой рекламой, ожидаются и предвыборные дебаты, и прямые эфиры с кандидатами в социальных сетях...

Скучно не будет! Главное – не растеряться в этом море информации и сделать свой выбор.