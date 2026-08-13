Латвия вступила в период, когда политики проникаются невероятной заботой о народе, а у некоторых политиков даже возникает приступ неистовой любви к избирателям! Правда, этот интересный период длится недолго – до выборов, то бишь в данном случае – до 3-го октября.

Главное здесь – спокойно воспринимать происходящее и просто наблюдать за этими душевными порывами политиков.

Как мы видим, синдром повышенной заботы о народе накрыл в эти последние дни и правящие партии, которые тоже начали соревноваться в желании помочь, поддержать, облегчить жизнь латвийцев. И сейчас мы представим эти любвеобильные инициативы партий, входящих в правительство.

Предвидя ваш закономерный вопрос: «А где они раньше были?», сразу же поясним: раньше им было не до народа – они занимались своими вопросами. Но теперь ничего не остается, как показать, насколько они все переживают о населении Латвии, которое может их выбрать, а может прокатить.

Повысить пособия

Итак, партия «Новое Единство» предложила партнерам по правящей коалиции уже сейчас договориться о продлении «идеи Силини» о том, чтобы выплачивать работающим родителям младенцев 75% родительского пособия. Напомним: такой бонус был введен до конца этого года, и он предусмотрен на тот случай, если родитель выходит на работу еще до достижения ребенком полутора лет. То есть можно работать и получать пособие.

Нацобъединение решило тоже вставить свои пять копеек в тему поддержки молодых семей – партия предложила разделить между родителями пособие по уходу за ребенком и родительское пособие.

Поняв, что тему заботы о молодых семьях с детьми могут перехватить заклятые друзья по по правительству, срочно активизировались и «зеленые крестьяне». Точнее – их представитель в правительстве, глава минблага Рейнис Узулниекс.

Минблаг под его руководством предложил выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, или примерно 18 месяцев, а также увеличить размер замещения дохода до 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 43,75% или 60%.

Цель реформы – сделать систему государственной поддержки более простой, понятной и финансово более выгодной, одновременно предоставив родителям больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни, поясняют в Минблаге.

Сейчас родителям приходится разбираться в двух разных пособиях, при рождении ребенка выбирать период выплаты родительского пособия, а также учитывать особенности взаимодействия этих двух выплат, отмечает министр благосостояния.

Новый подход предусматривает отказ от такой системы и создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения.

Получить деньги проще и в большем количестве – это, конечно, хорошо. Однако эти изменения предлагается ввести только... с 2028-го года. Но избиратели, оглушенные огромным количеством свалившихся на них обещаний, могут такой «нюанс» и не заметить.

Срочно снизить налоги!

Между тем, другой представитель Союза зеленых и крестьян, министр экономики Виктор Валайнис вышел с инициативой снизить НДС и на другие базовые продукты питания.

Напомним, что с 1-го июля действует, как его назвали в прошлом правительстве, эксперимент сроком на год, когда снижен НДС до 12% на яйца, хлеб, куриное мясо и молоко.

Впрочем, на какие еще продукты и когда Валайнис хотел бы снизить НДС – пока неизвестно. Но едва ли это случится в этом году – власти не могут себе позволить резко снизить налоговые сборы, ведь госдолг и дефицит бюджета слишком резко возросли в этом году.

Взялись за чиновников и присосавшихся к кормушке

А что же премьерское политическое объединение? Чем оно порадует народ?

Пока Объединенный список ничего захватывающего не придумал. Видимо, Кулбергсу, который все время обещал снизить расходы, не с руки предлагать какие-то, говоря языком финансистов, «фискально затратные» вещи.

И премьер решил пойти другим путем – «прижать» тех, кого народ в своем большинстве не жалует. И тем самым набрать, быть может, еще больше голосов, чем обещая златые горы. Так премьер объявил поход против неправительственных организаций, точнее – против тех из них, которые плотно присосались к бюджетной кормушке.

Второй удар Кулбергса пришелся по чиновникам. Премьер поручил Госканцелярии уже к сентябрю представить анализ ситуации с распространением удаленки на госслужбе, и предложить план возвращения всех клерков на очную работу! Этот наезд на работников госуправления наверняка электорат оценит...

Хотя, если взглянуть на ситуацию без предвыборного популизма, то можно предположить, что какая-то часть клерков вполне может работать и удаленно – если это не связано с очным обслуживанием (приемом) посетителей.

Нацобъединение пока еще не выходило с какими-то мощными денежными бонусами для народа, но зато политики этой партии просто почти каждый день делают приятно своим избирателям, борясь с чужеродцами – это и предложение о введении квот на выдачу ВНЖ гражданам определенных третьих стран, это и инициатива о закрытии границы с Белоруссией...

За кого выпьет избиратель?

Понятно, что в оставшиеся до выборов полтора месяца политики еще выстрелят с какими-то громкими предложениями. В сентябре, например, минэкономики намерено инициировать дискуссию о том, чтобы пересмотреть вступившие в силу ровно год назад жесткие временные ограничения на розничную торговлю спиртным.

Министр Валайнис считает, что ограничение времени продажи алкоголя вовсе не привело к кардинальному уменьшению потребления алкоголя – люди просто пересмотрели свои привычки и стали закупаться спиртным впрок и днем. Зато жесткие ограничения ударили прежде всего по маленьким магазинам – особенно в провинции.

В результате магазины стали закрываться раньше и (или) по воскресеньям вообще перестали работать, что создало неудобства для покупателей.

«Это просто красивый обычай»

Наряду с придумыванием разных подарочков для народа правящие вдруг вспомнили о проблемах, которые не решались годами.

Глава минюста заговорил о долгих судебных процессах и инициировал начало работы над изменениями в уголовно-процессуальном законе. В минфине полны решимости поменять (правда, видимо, после выборов) систему фонда выравнивания, то есть изменить порядок дотаций со стороны богатых самоуправлений – их бедным родственникам...

Так или иначе, но до выборов мы станем свидетелями аукциона неслыханной щедрости в исполнении политиков. Как кто-то на днях остроумно пошутил, переделав цитату из «Кавказской пленницы»: «Перед выборами они будут говорить, что повысят зарплаты, пенсии, создадут тысячи рабочих мест, поднимут экономику, медицину, образование... Но вы не обращайте внимание – это просто красивый старинный обычай».