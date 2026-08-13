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Министр финансов добрался до драгметаллов 0 311

Политика
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вход в здание "Latvijas proves birojs"

Вход в здание "Latvijas proves birojs". Фото министерства финансов ЛР.

Марис Кучинскис и его советник ознакомились с работой интересного госучреждения.

Сегодня глава минфина Марис Кучинскис со своим советником Гунтарсом Витолсом заглянули в госучреждение "Latvijas proves birojs". Специалисты бюро проверяют подлинность и качество драгоценных металлов и ставят соответствующую пробу.

Бюро всего с 17-ю работниками ежедневно обеспечивающими пробирование драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии с международными стандартами качества – ГООО «Латвийское пробирное бюро». Сегодня полезный разговор о проделанной на сегодняшний день работе и о том, что еще предстоит сделать", - записал в социальных сетях после посещения предприятия министр финансов.

"Сегодня я узнал, где хранятся еще не присвоенные ордена.

Но ежедневная работа - ставить на драгоценности «пробы». Почти 4 500 изделий ежедневно. Где золото, а где подделка. Натуральный алмаз, синтетический.

Небольшое экспортирующее предприятие, принадлежащее государству, экспортирует пробы. В Литве слишком много драгоценностей и треть проб накладывают в Латвии. Торговец приносит пакет, и за пару евро каждую драгоценность проверяют и ставят пробу. Утром приносит, вечером получает", - рассказ об увиденном советник министра Г. Витолс.

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#финансы #Латвия #министр финансов #экономика
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Эдуард Эльдаров
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