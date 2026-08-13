В соцсетях «гуляет» изображение, на котором видна заместитель председателя думы Ропажского края Тереза Лукса, которая, похоже, в рабочее время занимается личными делами.

Изображение вызвало резонанс, поскольку на нём видно, что Лукса во время заседания думы рассматривает в интернете нижнее бельё. «Вторая заместительница председателя думы во время заседания покупает бельишко. Идеальная работа», — пишет в сети «X» Даце.

В комментариях царит ирония. Имантс упоминает, что, возможно, это муниципальная закупка. Другой с улыбкой пишет, что Лукса готовится к свиданию. А Мартиньш подчёркивает, что главное, чтобы работа была сделана: «Не так уж, что все весь рабочий день пашут».

Тереза Лукса — заместитель председателя думы Ропажского края по вопросам гражданской обороны и безопасности.