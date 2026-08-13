Кабинет министров в пятницу на внеочередном заседании рассмотрит сообщение о текущей ситуации в латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", свидетельствует повестка дня правительства.

Вопрос будет рассматриваться в закрытой части заседания. После заседания премьер-министр Андрис Кулбергс и министр сообщения Рихардс Козловскис выступят перед СМИ.

Внеочередное заседание правительства состоится в день, когда "airBaltic" в соответствии с условиями эмиссии облигаций должна произвести очередной процентный платеж. В авиакомпании ранее не прокомментировали, планируется ли 14 августа произвести процентный платеж по облигациям в размере 13,775 млн евро.

На 17 августа запланировано повторное собрание держателей облигаций "airBaltic", на котором планируется принять решение о капитализации процентных платежей за 14 августа и 14 ноября, то есть о добавлении процентов к основной сумме облигаций, а не о выплате их деньгами. Первое собрание держателей облигаций 3 августа не состоялось из-за отсутствия кворума.

Министр сообщения ранее заявил, что правительство продолжает оценивать ситуацию в авиакомпании и разрешило начать реализацию бизнес-плана, который предусматривает переговоры с держателями облигаций о возможностях привлечения дополнительного капитала с целью обеспечения непрерывности деятельности "airBaltic", привлечения инвесторов и сохранения Риги как базы авиакомпании, при этом государство сохранит за собой не менее 25% плюс одну акцию в ее капитале.

На этой неделе совет "airBaltic" утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 млн евро, используя пакет обеспечения по приоритетным облигациям 2029 года, а также сократив планируемый парк самолетов к 2031 году со 100 до примерно 40 самолетов.

В соответствии с бизнес-планом Рига и впредь останется главным центром деятельности "airBaltic", авиакомпания реализует новую, основанную на спросе стратегию формирования сети маршрутов и продолжит обеспечивать авиасообщение в Балтийском регионе.