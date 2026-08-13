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Премьер объяснил, почему Латвии недостаточно тратить на оборону 5% ВВП 5 760

Политика
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: граница
ФОТО: LETA

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что даже расходы на оборону в размере 5% ВВП не обеспечат необходимый уровень безопасности восточного фланга Европейского союза. По его мнению, страны, граничащие с Россией и Беларусью, должны получать дополнительную поддержку со стороны ЕС.

Латвия не сможет в одиночку обеспечить безопасность внешней границы Европейского союза, даже если будет направлять на оборону 5% своего валового внутреннего продукта. Об этом в подкасте ЛЕТА «Политики! Что это вообще было?!» заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.

По словам премьера, Латвия защищает не только собственную территорию, но и восточную границу всего Евросоюза.

«Пяти процентов недостаточно», — подчеркнул Кулбергс, отметив, что страна вынуждена привлекать дорогостоящие заемные средства для финансирования обороны.

По его мнению, именно поэтому государства восточного фланга должны получать особую поддержку со стороны ЕС. Речь, по словам премьера, идет не только о финансировании военной сферы, но и об инвестициях в экономику.

Кулбергс считает, что безопасность невозможно обеспечить без устойчивого экономического развития. По его мнению, наряду с укреплением вооруженных сил необходимо развивать местное производство и оборонную промышленность.

Что важно, премьер выступил против повышения налогов как источника дополнительных расходов на оборону. Вместо этого он предлагает сначала сократить неэффективные государственные расходы, устранить «дыры» в бюджете и искать новые источники экономического роста.

При этом Кулбергс заявил, что бюджет страны потенциально мог бы ежегодно получать дополнительно 100–300 млн евро, однако конкретных механизмов достижения такого результата не назвал.

По словам главы правительства, этот вопрос Латвия активно поднимает на уровне Европейского совета совместно с другими государствами восточного фланга, включая Литву, Эстонию, Польшу, Румынию, Финляндию и Швецию.

Кулбергс считает, что европейские средства на оборону должны распределяться с учетом уровня угроз, а не поровну между всеми странами ЕС.

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#Латвия #безопасность #оборона #экономика #Беларусь #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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