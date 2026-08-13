Как уже сообщалось, завтра правительство в закрытом режиме обсудит ситуацию в национальной авиакомпании. Ситуация, мягко говоря, неблагоприятная и без очередного займа от государства (читай из кармана налогоплательщиков) не обойтись. Чтобы подготовить депутатов к принятию непопулярных решений сегодня состоялось неофициальное заседание бюджетной комиссии Сейма, которой и предстоит вскоре обсуждать соответствующий документ о займе или - о взносе в основной капитал. Официальное заседание бюджетной комиссии назначено на ближайший вторник - оно тоже пройдет в закрытом режиме. Положение настолько драматическое, что вопрос о займе придется, возможно, принимать очень срочно - на внеочередном заседании Сейма 20-го августа.

О какой сумме идет речь - пока неизвестно. Но поскольку проценты по облигациям, которые airBaltic должно заплатить, составляют чуть более 31 миллиона, то сумма займа будет не меньше 31 миллиона. Для стабилизации же ситуации необходимо минимум 100 миллионов евро.