Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Судьба airBaltic: готовьте ваши денежки! 3 434

Политика
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стол регистрации пассажиров airBaltic

Стол регистрации пассажиров airBaltic

ФОТО: LETA

Депутатов в обстановке секретности познакомили с ситуацией в национальной авиакомпании. Но основное заседание - в следующий вторник.

Как уже сообщалось, завтра правительство в закрытом режиме обсудит ситуацию в национальной авиакомпании. Ситуация, мягко говоря, неблагоприятная и без очередного займа от государства (читай из кармана налогоплательщиков) не обойтись. Чтобы подготовить депутатов к принятию непопулярных решений сегодня состоялось неофициальное заседание бюджетной комиссии Сейма, которой и предстоит вскоре обсуждать соответствующий документ о займе или - о взносе в основной капитал. Официальное заседание бюджетной комиссии назначено на ближайший вторник - оно тоже пройдет в закрытом режиме. Положение настолько драматическое, что вопрос о займе придется, возможно, принимать очень срочно - на внеочередном заседании Сейма 20-го августа.

О какой сумме идет речь - пока неизвестно. Но поскольку проценты по облигациям, которые airBaltic должно заплатить, составляют чуть более 31 миллиона, то сумма займа будет не меньше 31 миллиона. Для стабилизации же ситуации необходимо минимум 100 миллионов евро.

×
Читайте нас также:
#кризис #финансы #депутаты #бюджет #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: граница
Изображение к статье: деньги дают Эксклюзив!
Изображение к статье: Президентский дворец
Изображение к статье: Заседание комиссии Сейма Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вход в здание "Latvijas proves birojs"
Политика
Изображение к статье: Полковник Арвис Зиле
Наша Латвия
Изображение к статье: самолеты airBaltic
Политика
1
Изображение к статье: Четыре необычных способа использования йода в быту
Дом и сад
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Краков
Lifenews
Изображение к статье: Вход в здание "Latvijas proves birojs"
Политика
Изображение к статье: Полковник Арвис Зиле
Наша Латвия
Изображение к статье: самолеты airBaltic
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео