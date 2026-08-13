В закрытых магазинах MERE могут испортиться большие запасы колбасных изделий, однако Финансовая разведка Латвии запрещает возвращать продукты поставщикам и даже отдавать их на благотворительность, что вызвало резкую критику торговой ассоциации.

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) выступила с резким заявлением о явной нехватке компетенции и административном произволе со стороны Службы финансовой разведки (FID) в связи с закрытой сетью магазинов MERE.

Сегодня LTA получила очередной отчаянный звонок от сотрудников закрытого магазина. На складах находится большое количество мясных изделий - колбас, срок годности которых истекает уже через несколько дней. По информации LTA, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) понимает серьезность ситуации и поддерживает оперативную передачу продуктов на благотворительность. Однако FID категорически запрещает это, утверждая, что жертвование продуктов благотворительным организациям следует считать "хозяйственной деятельностью" компании, находящейся под санкциями.

"Такое решение FID - это явный произвол чиновников и недостаток компетенции. Согласно закону, служба имеет все права и полномочия предоставить исключительное разрешение для передачи скоропортящихся продуктов на благотворительность и предотвращения биологической катастрофы. Вместо этого FID сознательно нарушает статью 21.1 Закона об управлении отходами и Рамочную директиву ЕС об отходах, которые возлагают на государство обязанность предотвращать потери продовольствия", - заявил президент LTA Хенрикс Данусевичс.

Он также подверг критике ситуацию, при которой продукты могут просто испортиться.

"Когда через три дня продукты сгниют и придется тратить деньги на их утилизацию - государство уже не будет считать это хозяйственной деятельностью. Это полная безответственность", - заявил Данусевичс.

Кроме того, FID по-прежнему поддерживает юридически неисполнимую схему возврата денег производителям. По словам LTA, служба требует от латвийских поставщиков согласовывать свои требования по задолженности непосредственно с руководством MERE. При этом государство не предоставляет предпринимателям никаких контактов представителей MERE и одновременно препятствует любым возможностям связаться с ними.

LTA призвала премьер-министра Андриса Кулбергса немедленно прекратить, как выразилась ассоциация, "бюрократический произвол государственного масштаба". Ассоциация требует от FID использовать свои предусмотренные законом полномочия, чтобы спасти продукты от уничтожения, вернуть предпринимателям принадлежащие им товары и решить вопрос с выплатой компенсаций.