Лидер парламентской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц в апреле публично заявил, что он гарантирует возврат национальной авиакомпанией займа (краткосрочного кредита) от государства в размере 30 миллионов евро. Сегодня же после внеочередного заседания правительства, проходившего в закрытом режиме, выяснилось, что... airBaltic не может в срок, то бишь до 31-го августа, отдать кредит и просит продлить срок его возврата до 31-го декабря. При этом, разумеется, нельзя исключить, что и 31-го декабря оставшиеся невозвращенными 18 миллионов евро (12 миллионов авиакомпания уже вернула) поступят обратно в Госкассу. Видимо, поэтому правительство будет просить Сейм разрешить не только продлить выплату кредита, но и предусмотреть возможность перечислить на поддержку авиакомпании еще какие-то финансовые средства в пределах 30 миллионов...

По слухам, сеймовские политики, в том числе из правящих партий, мягко говоря, не поддерживают продление срока возврата кредита и тем более - возможное предоставление нового займа. Скорее всего, какая-то ясность по поводу дальнейших действий правящих появится после внеочередного собрания держателей облигаций в ближайший понедельник, 17-го августа.