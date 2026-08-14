Правительство Латвии попросит Сейм разрешить государству участвовать в привлечении дополнительного финансирования airBaltic на сумму до 30 млн евро. Премьер Андрис Кулбергс заявил, что будущее авиакомпании сейчас находится в руках кредиторов и может решиться уже 17 августа.

После внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис подчеркнул, что речь идет не о государственной помощи. Латвия как один из кредиторов должна быть готова участвовать во временном финансировании на тех же условиях, что и частные кредиторы. Возможная сумма — от нуля до 30 млн евро.

Кроме того, правительство намерено попросить Сейм продлить до 31 декабря срок возврата ранее предоставленного airBaltic государственного займа в размере 30 млн евро. Сейчас срок его погашения установлен на 31 августа.

Всего парламенту предстоит принять три решения: продлить срок займа, разрешить капитализацию требований государства по займу и принадлежащим ему облигациям в основной капитал компании, а также предоставить правительству право при необходимости участвовать в дополнительном финансировании.

Особое значение будет иметь собрание держателей облигаций airBaltic, назначенное на 17 августа.

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что обращение к Сейму необходимо для обеспечения непрерывной работы авиакомпании. По его словам, в нынешней ситуации стоимость акций фактически равна нулю, а будущее airBaltic находится в руках кредиторов.

Новый бизнес-план компании предусматривает привлечение 225 млн евро временного финансирования и существенное сокращение флота. К концу 2026 года airBaltic планирует эксплуатировать около 36 Airbus A220-300 вместо нынешних 54, а к 2031 году — около 40 самолетов.

В прошлом году оборот группы airBaltic составил 779,3 млн евро, а убытки — 44,3 млн евро.

Таким образом, ближайшие дни могут стать определяющими для airBaltic: 17 августа кредиторам предстоит принять решения, от которых во многом будет зависеть дальнейшая судьба национальной авиакомпании.