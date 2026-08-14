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Из-за ситуации с безопасностью Ринкевич прервал отпуск и обратится к жителям Латвии 3 4585

Политика
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич досрочно прервал отпуск в связи с ситуацией в сфере безопасности. В субботу, 15 августа, он намерен выступить перед жителями страны в Аглоне — впервые с момента вступления в должность президента.

Об этом агентству LETA сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Ринкевич находился в ежегодном отпуске с 8 августа. Он должен был завершиться 15 августа, однако глава государства решил вернуться к работе раньше из-за сложившейся ситуации с безопасностью.

В субботу президент примет участие в праздновании Вознесения Пресвятой Девы Марии в Аглоне и воспользуется возможностью обратиться к собравшимся. Ранее, с момента вступления в должность президента, Ринкевич на этом мероприятии с обращением к общественности не выступал.

Решение принято на фоне событий раннего утра пятницы. Жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алуксненского краев получили предупреждения об угрозе в воздушном пространстве.

Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии. Это произошло возле озера Божевa, примерно в пяти километрах от центра Ругаи в Балвском крае.

По словам руководителя Ругайского объединенного управления Сандры Каптейне, беспилотник был сбит над лесистой местностью. Люди и имущество не пострадали.

По имеющейся на данный момент информации, дрон мог оказаться в воздушном пространстве Латвии под воздействием применяемых Россией средств радиоэлектронной борьбы.

На месте работают военнослужащие Национальных вооруженных сил, земессарги и сотрудники Государственной полиции. Поскольку беспилотник был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на значительной территории.

На фоне инцидента с беспилотником и предупреждений об угрозе в воздушном пространстве президент решил прервать отпуск. Ожидается, что 15 августа в Аглоне Ринкевич обратится к жителям страны.

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#НАТО #президент #Латвия #безопасность #события #дроны #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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